美國海軍6月28日宣布其兩個航空母艦戰鬥群開始在菲律賓海實施一次聯合行動演習。同一天，中國宣布從星期三開始在南中國海北京稱西沙群島的周邊海域舉行五天的軍事演習。

美國海軍在一份新聞稿中說，尼米茲號航母戰鬥群與常駐日本橫須賀港美軍基地的里根號航母聯合實施這次的全域作戰協調行動，以顯示美國對地區盟友安全的承諾、美軍在印太地區快速集結兵力的能力，並證明美國做好準備應對所有挑戰國際準則的勢力。

尼米茲號航母戰鬥群指揮官詹姆斯·科克少將（Rear Admiral James Kirk）說：「只有美國海軍能夠這樣大規模集結航母打擊群的力量，並穩定可靠地投放軍力以保護各國的海洋自由權。」

美國軍艦近幾個月來多次駛入南中國海中國所稱的領海內，以挑戰美國所說的中國過分的海權主張。美國海軍表示，會繼續依照國際法實施這類的航行，為所有國家維護航行自由權利。

中國拒絕接受美國海軍的這類行動，稱曾派艦船跟踪、警告和驅離美國軍艦。

中國海事局在星期天發布的通告中說，在7月1號至5號期間，所有船隻禁止進入西沙群島軍事演習海域。

越南也對這一海域聲稱擁有主權。星期六，越南以東盟主席國的名義發表一份聲明說，南中國海的主權應該以1982年通過的「聯合國海洋公約」為根據，並反對中國以歷史為由聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。

在星期天的聲明中說，美國海軍表示會定期實施航母作戰群聯合行動，以支持一個自由與開放的印太地區，並推進以規則為基礎的國際秩序，好讓每個國家都能發揮自己的潛力同時不犧牲自己的國家主權。

6月中旬，美國海軍三艘航母同時現身印度洋—太平洋地區水域，是三年來規模最大的一次軍力展示。有分析表示，在美中兩國緊張關係不斷升級之際，此舉被認為是向中國警示，並顯示美國海軍已經從新冠病毒疫情受創中恢復過來。