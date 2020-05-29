今天全世界挺香港，也就是挺自己。中共對付香港之後就是台灣了！自以為是的中立，根本就是無知和錯誤，台灣要堅定的站在自由民主陣營這邊。圖為2019年「929台港大遊行—撐港反極權」。圖／取自香港邊城青年臉書

二次世界大戰時，美國小羅斯福總統和英國首相邱吉爾等人指揮盟軍消滅納粹，解救歐洲人、猶太人和德國人，最終也解救德國；中共是二十一世紀納粹，川普不應以美國優先為滿足，要讓美國再度偉大，川普應聯合英國首相強生等自由世界力量，共同消滅中共，解救圖博人、新疆人、法輪功、香港人和中國人，最終也解救中國。

當年六四天安門事件發生時，共產黨說天安門沒死半個人；西方世界不在乎，因為沒有死到西方人，西方人生意照做，錢照賺。

新疆維吾爾族幾百萬人被關到集中營，西方世界不在乎，因為不是西方人被關，西方人生意照做，錢照賺。

這次中共病毒造成武漢肺炎，這回死到西方人了，西方世界才驚覺中共的可惡；中共撕毀中英聯合聲明，香港版國安法在全國人大幾乎全數贊成通過，大英國協不要再睡覺了，這不只是香港人的事情而已，也是英國人、大英國協和全世界的事情，中共將對英國和國際社會的承諾視若無物。

英國落入中共的陷阱

如同武漢肺炎，相信中國的國家死的多；英國政府和香港人民就是因為當年太天真，太相信中共，才會落入中共的陷阱！中共片面撕毀中英聯合聲明，就國際法而言，香港地位即刻未定。

全世界包括台灣都必須支持香港的自由和人權，甚至支持香港有獨立的正當性；習近平就像當年的希特勒，中共迫害法輪功，如同納粹屠殺猶太人一樣，未來台灣與香港唇亡齒寒。

希特勒撕毀《凡爾賽和約》，習近平撕毀《中英聯合聲明》；中共病毒毒害全世界，已經造成全世界數十萬人死亡，並且死亡人數仍然持續增加之中；加上習近平豢養的譚德塞在世界衞生組織護航中共，大外宣洗腦全世界中共防疫好棒棒，黑的說成白的，已經不是無恥下流可以形容。

當年希特勒公然撕毀《凡爾賽和約》吞併奧地利，接著是捷克，再來是波蘭；姑息主義讓希特勒的胃口愈來愈大，希特勒哪會以德語區為滿足呢！追求日耳曼民族的偉大和中華民族的偉大復興事實上都只是包裹糖衣的毒藥；不只歐洲人受害，最終德國人也深受其害；中共迫害圖博、新疆、法輪功之後現在輪到香港，接下來就是台灣、環南海諸國、日本和韓國。

今天全世界挺香港，也就是挺自己。中共對付香港之後就是台灣了！在撒旦和上帝之間，自以為是的中立根本就是無知和錯誤，台灣要堅定的站在自由民主陣營這邊。

現在是美國丟棄美中三個聯合公報的適當時機，美國在冷戰時期制訂的中國政策必須全面重新檢討，今天中共已經取代前蘇聯成為自由民主世界的最大威脅；取消香港的特殊關稅地位、美軍駐台、美台建交甚至動用武力解決南海島礁問題，才能防止中共因食髓之味而變本加厲；美國的重責大任在於消滅中共，而美國責無旁貸；消滅中共讓包括中國人在內的全體人類因享有自由民主而再度偉大。