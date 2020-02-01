時代力量立委王婉諭今帶了4 顆氣球參與立法院就職典禮，她說：這 4 顆氣球，不只代表了我的 4 個孩子，更象徵著，未來我進入國會，想要守護更多我們下一代的決心。

「把孩子們的愛、把小燈泡的光帶進國會、照亮台灣」！時代力量立委王婉諭今1日(六) 帶了4 顆氣球參與立法院就職典禮，她說：這 4 顆氣球，不只代表了我的 4 個孩子，更象徵著，未來我進入國會，想要守護更多我們下一代的決心。

王婉諭在臉書PO文：身負著立委的重擔，走進立院的這段短短的路，心情除了些微的緊張外，更多的，是對未來的期待。她期許自己，永遠做一個，堅持做對的事情的立委。她會用盡能力，做其能做的，更希望能讓大家一起，讓台灣往更美好、更良善的未來邁進！

王婉諭並說：「更重要的是，我知道我不是只有自己一人，身邊除了有兩位立委夥伴邱顯智、立法委員 陳椒華之外，我身後還有非常堅實的團隊」！

時代力量對於公平正義、改變台灣的初衷，不會因為夥伴落選而動搖，更不會因為我們當選而有所改變。她會用最溫柔堅定的力量，把孩子們的愛、把小燈泡的光，帶進國會、照亮台灣。

「除了請大家和我一起勇敢之外，我也希望大家能充分扮演台灣公民的角色，用最嚴格的標準監督我們」。王婉諭強調說：我相信，我們一定會是未來國會裡，最強的一支團隊！以後，也請大家多多指教！

網友在其粉專臉書留言說：「謝謝妳為孩子們站出來!」、「加油！期待您能為孩子創造更安全的環境 謀求更大的福利～」、「期待王委員的問政表現。讓我們下一代能夠有更好的成長環境。」、「 加油！為了孩子們！加油」、「相信（你）妳們三位會在立法展現時代力量的理念，莫忘初衷加油喔！」…..

王婉諭昨在上任前在臉書有感的PO文說：過去這段時間，我們看見了許多的可能，很多人願意給我這樣的一個陌生人，鼓勵、擁抱，甚至也影響了他們，願意更正面積極地面對人生。對於這一切，至今我仍非常感謝與珍惜。

未來，我會更勇敢也更認真的，成為一個繼續堅持做對的事情的立委。

我會在自己的能力所及之處，用盡全力做我能做的，也希望愛能永不止息，希望大家也能跟我一樣繼續勇敢，站在公民的角色上，一起讓台灣往更美好、更良善的未來邁進。我會用最溫柔堅定的力量，把小燈泡的光，帶進國會、照亮台灣。也請大家跟我們一起勇敢，一起照亮孩子的未來！

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