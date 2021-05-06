2021.5.4在倫敦舉行的G7會議。圖／擷自美國國務院flickr

七國集團外長5月5日在舉行了兩年來的首次面對面會議後呼籲中國「尊重人權和基本自由」。

英國外相拉布、美國國務卿布林肯、加拿大外長加諾、日本外相茂木敏充、法國外長勒德里昂、德國外長馬斯、義大利外長迪馬約和歐盟外交政策主管博雷利在倫敦舉行了這次會議，討論了安全挑戰和疫情問題。

印度外長蘇杰生也被應邀與會，但是在印度代表團有兩名成員被發現新冠病毒檢測呈陽性反應後，印度外長被迫改為以視頻連線方式與會。蘇杰生與疑似病例有接觸，但他本人的測試沒有呈陽性反應。在發生這一情況之後，英國首相強生否認舉行這樣的國際會議是個錯誤。

七國集團在舉行了兩天的外長會議後發表長篇公報，譴責發生在新疆和西藏的「侵犯和踐踏人權」以及中國「任意、脅迫性的經濟政策」。

聯合聲明說：「我們呼籲中國依據其國際和國內法所規定的義務，尊重人權和基本自由。」

聯合聲明說：「我們繼續對在新疆和西藏的侵犯和踐踏人權深感關切，特別是對維吾爾人、其他少數民族和宗教少數群體成員的打擊，大規模『政治再教育』營網絡的存在和有關強迫勞動與強迫絕育制度的報告。」

聲明說：「我們同意通過我們自身現有的國內方式來處理強迫勞動事例的重要性，包括通過提高意識並向我們的工商界提供建議和支持。」

七國外長聲明說，他們一致對破壞「自由與公平的經濟體系」、包括貿易、投資和發展融資的做法感到關切。

「我們將集體努力，面對任意、脅迫性的經濟政策和行為，培養全球經濟韌性，」聲明說。

聲明說：「我們敦促中國承擔並履行與其全球經濟角色相符的義務與責任。」