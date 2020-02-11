飛機是密閉空間，非常容易交互感染；機場亦是相對高風險場域；許多國家已經暫停飛中國航班，如果台灣續飛中國，桃園機場可能被中國或其他外國旅客用來轉機，將置台灣門戶於高風險之下。圖／Pixabay

現在整個中國都是疫區，應該不叫武漢肺炎了，稱中國肺炎更名符其實；都什麼時候了，中國還有心力玩軍機繞台，就像公狗一樣，慣性地繞境灑尿，讓世人看清在中國肺炎肆虐全球的時候，中國政府其公衛防疫能力的落後，和一切以政治為考量的非理性。

昨天中國封了北京、上海、天津、重慶四大直轄市，政府切不可憂讒畏譏，如果相信部分舔共賣台藝人、台商和政客，台灣就完了！政府應果斷採取行動，在正確時間做正確決定：立即停止兩岸直航班機。

料敵從嚴！我們要用公共衞生的方法和病毒打這一戰，比用醫學的方法更可收事半功倍和以簡馭繁之效。

如何和病毒打這一戰：要「築高牆，廣積糧！閉門不戰，叫戰不出！」

病毒就像二次世界大戰時的納粹德軍，我們要學習瑞士，堅守國家陣線，我們不打戰，等待納粹被消滅。

儘速關掉中國航線！中國人愛面子的文化到了可以不要裏子的程度，疫情一定已經嚴重到一定程度，否則習近平不會連北京和上海都封城，中國的疫情從來都不透明，台灣當然要停航以求自保。

兩岸暫停航以求自保

立即對中國停航，可以減輕航空業和桃園機場工作人員的負擔，空服員的工作壓力亦可大幅降低。

一般民眾也要推遲國外旅遊計劃，飛機是密閉空間，非常容易交互感染；機場亦是相對高風險場域；2003年SARS肆虐時，台大醫院當時做出果斷決定，暫關急診，全面消毒，現在桃園機場也要加強消毒工作；許多國家已經暫停飛中國航班，如果台灣續飛中國，桃園機場可能被中國或其他外國旅客用來轉機，將置桃園機場這個台灣門戶於高風險之下；轉機旅客雖未入境台灣，但國人同胞只要一出海關就和𨍭機旅客混雜在起，風險亦難以控管。

立即停飛中國航線！也可以讓現在從中國回到台灣的員工，因為沒有飛機飛中國，有正當理由拒絕公司回中國復工的壓力，可以暫不回中國上班，亦是保護在中國工作的台灣人的方法之一；反正命比較重要，錢再賺就有！

現在仍然待在中國的台商，宜遵從當地政府指示，最重要的原則是：只要不出門，就不會被感染，反正就在家休息，在家就平安；機場、港口和醫院等人多的地方全是高風險場域，能不去就不去，能不出門就不出門；現在就好像中國肺炎病毒在空襲，空襲警報時，最重要的是就地找掩護，就地找防空洞，不是趕快跑回家躲藏。

減少出門避免被感染

對抗中國肺炎，我們的敵人不是共產黨，而是病毒；病毒要有宿本才能傳播，防疫的方法之一就是根本不和病毒打戰，停航中國就是築高牆；三國時代司馬懿最終赢了諸葛亮是因為他很會打嗎？不是！是因為他根本不和諸葛亮打，遇到中國肺炎病毒空襲，就要關上大門，停航中國非常重要！

共產黨現在亡羊補牢封城 也是基於相同的防疫理念，之前美國總統川普斷然停飛中國並關閉領事館，是果斷的決定；台灣要停飛中國，把國家正門關上，沒人來就沒有病毒來；魔鬼藏在細節裏，政府才有多餘的心力去處理其他漏洞。

築高牆廣積糧是古人的智慧，套用在現代，口罩和其他消毒用品的充分供應，就是廣積糧；如果不飛中國，不只照顧機師和空服員而已，其實大家都安全。

暫停中國航線，先觀察一陣子再說，保持距離，以策安全。