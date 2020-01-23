中國武漢肺炎擴大，台灣也出現一例境外移入確診個案，中國外交部發言人耿爽說，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞健康，對此，台北市長柯文哲今（23）日受訪時表示，既然這樣，趕快讓台灣進入世界衛生組織（WHO）就好了。

柯文哲表示，不要幻想不會出現新興傳染病，全世界空中移動速度太快，以他為例，他早上在芬蘭，下午就坐飛機回到台灣，移動包括整個世界，武漢病毒潛伏期可以到12天，所以一旦感染，坐飛機過海關其實完全沒有症狀，甚至連抽血檢查都看不出來，進來以後發病有可能，處在這種全球交通這麼迅速的時代，幻想不會出現新興傳染病不可能，因為潛伏期就在移動。

柯文哲指出，現在重點是一旦發現要迅速撲滅，從以前防治登革熱經驗，一個個出現都不怕，但登革熱同時出現20個就完了，沒有一下撲滅掉，所以他告訴副市長黃珊珊，如果台北市出現零星個案，原則上會集中在和平醫院，一個個處理，但同時出現10個、20個，超過和平醫院可以應付的範圍內，就開始蔓延，越多醫院在蒐集病人，事實上破口就越來越多，新興傳染病一定會出現，唯一方法就是當它出現，迅速反應把它封鎖在一個地方，不要有破口。

針對耿爽說，台灣參與世界衛生大會（WHA）等議題，須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排，柯文哲回應，意思就是「你要是不聽我的話，你的健康我就不管你了」，所以是這樣啦，概念就是「普世價值」，他這次去歐洲才發現，不要用太多限制，其實像捷克，捷克政府當然不願意跟中國交惡，這是一定的，誰都不想跟世界第二大國為敵，但也不能說不聽他的話，就封鎖樂團到中國去演出。

他提到一個笑話，捷克有一個樂團叫布拉格樂團，中國看到布拉格就把它封鎖，但那個樂團是因為創辦人叫布拉格，並不是因為樂團來自布拉格市，所以在捷克就有人把這個當笑話在講。

柯文哲強調，健康還是普世價值，用政治的理由去封鎖WHO、WHA這件事，不會讓台灣人高興，所以中國推出一堆惠台措施，這很明顯台灣會往美國靠過去，一定是方法有問題，講了又不服氣，那就繼續僵持下去。

至於怎麼看兩岸防疫狀況、台灣政府應變？柯文哲說，雖然大家對健保常有批評，但台灣的醫療從日治時代到現在還是很前面，公共防衛體系還是很不錯，上次SARS防治表現相對其他國家還是好的，所以他對台灣醫療體系還是有信心；中國極權國家常常報喜不報憂，會延誤病情，這是最大的問題。