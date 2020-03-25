第2批武漢包機返台361人已在今（25）日清晨解除隔離，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，其中抱怨較多的是「我是來隔離的不是來戒菸的」，但還是不會開放抽煙。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，第2批武漢包機返台361人已在今（25）日清晨解除隔離，指揮官陳時中提醒，所有人返家後需落實自主健康管理14天，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，這次集中檢疫整體滿意度94.8%，其中抱怨較多的是「我是來隔離的不是來戒菸的」，但還是不會開放抽煙。

指揮中心今天召開記者會，陳時中表示，第2批武漢包機返台今天早上已解除隔離，所有人返家後還是要落實自主健康管理14天。

王必勝說明，第2批武漢包機361名旅客今天早上6時解除隔離，在7時5分全部離開檢疫所，3個所分別安置161人、88人、112人，其中有140位由親友開車自行接回，212位搭乘安排的遊覽車離開，共派出10輛遊覽車。

王必勝表示，361人離開檢疫所前都有量體溫，並戴上口罩，提醒做好自主健康管理，整個過程中，只有2名有發燒症狀曾赴醫院，後來退燒症狀解除，二採陰性回到檢疫所，整體看來，呼吸道症狀幾乎都沒有，經過評估也問過專家意見，也沒有再採檢，就解隔離。

王必勝指出，這次檢疫過程，收到數十封的感謝信，照例也對18歲以上的住民做了滿意度調查，此次集中檢疫整體滿意度94.8%，問卷回收率97.5％，上次滿意度是96.5%。

王必勝提到，針對檢疫所具體建議，所有人都希望能夠分配打掃工具，因小孩子多，也希望能多提供童書給小孩子閱讀，這些建議都會列入參考，有比較多抱怨的是關於隔音的部分，還有電視台頻道少，而抱怨最多的是「我是來隔離的不是來戒菸的」，但他強調，還是不會開放抽煙。

指揮中心統計，昨天國內新增931例武漢肺炎相關通報，截至目前，累計2萬6660例（含2萬4044例排除），其中235例確診（今天新增案217至235），分別為197例境外移入及38例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。