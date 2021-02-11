被稱為熱帶醫學之父的萬巴德（Patrick Manson）醫師，出生於蘇格蘭，愛伯丁（Aberdin）大學畢業，得到了M.B及C.M學位，他曾擔任德爾罕精神病院的助理醫官，服務約七個月，後來在1866年7月獲得M.D學位。

1865年出身於蘇格蘭的馬雅各醫生來台展開醫療傳道工作，翌年萬巴德醫生受聘為英國海關醫員派駐台灣的打狗（現旗津）。主要業務是診療英籍人士（當時來任職者16人），還有協助氣象報告。來台後他也協助馬雅各醫生在旗後所設診所的醫務而診治台灣本地病患，1869年馬雅各醫生再往府城展開醫療工作，在旗後的診所就靠萬醫生維持，直到1871年萬醫生轉往廈門為止，診所業務再度由萬醫生的弟弟萬大衛繼續在台灣服務。

萬巴德從1866年至1871年受聘為打狗（現高雄）之海關醫官，並在旗後醫館服務。他在這五年期間，對熱帶地區的地方性疾病特別留意，診療過象皮病、癩病、瘧疾等熱帶地區的疾病。到了19世紀末萬巴德將台灣行醫的經驗告訴弟子羅斯（Ross），有一種病會經由蚊子感染，羅斯後來充軍去加爾各答。證明了蚊子會傳染瘧疾，後來得了諾貝爾獎。所以台灣和瘧疾的因緣早在熱帶醫學的發展過程中就扮演了重要的角色。萬巴德間接證明蚊子會傳染寄生蟲和病毒的疾病，後來隨著人類科學進步逐漸了解許多傳染途徑，包括接觸傳染，如性病；親密接觸的傳染，如痲瘋、天花；空氣、水、病媒蚊的傳染等。由於他發表了許多論文在當時的西方雜誌上，西方的醫學界才開始重視許多東方熱帶地區的疾病，這是早期台灣醫療發展與世界醫學接軌的重要線索。萬巴德醫師一生在熱帶醫學的貢獻不勝枚舉。他甚至在1899年10月2日設立倫敦熱帶醫學校，對於熱帶醫學的研究教育不遺餘力的推動，1913年在英國倫敦舉行之熱帶醫學會時，萬巴德受譽為「熱帶醫學之父」。由此可見，台灣因為萬巴德的緣故也是世界熱帶醫學之發祥地，值得我們台灣醫界引以為榮。

此外，萬巴德在台灣和香港也積極推動醫學教育；從旗後醫館到後來在旗津為了紀念萬巴德醫師兄弟而蓋的Manson Memorial Hospital都有台灣人士跟隨他學習現代醫學的紀錄，這之中還有個小插曲：1887年，中國方面邀請曾在台灣打狗工作五年的萬巴德（Patrick Manson）去天津。因為當時的中國方面認為李鴻章舌根長了惡性腫瘤，萬巴德的醫術名聲遠播而被邀請去為李鴻章治病，雖然他自己因患痛風而行動不便，仍應邀北上開刀治好李鴻章被誤診為癌症的一個膿瘍而聲名大噪。李鴻章親自留名片附以謝函，後來成了萬巴德在香港推行醫學教育的主要贊助人，1887年萬巴德設立了香港醫學院，這所醫學院就是孫中山先生曾經習醫的學校，後來孫中山在中國開始鼓吹革命，在海外到處尋求華僑的支援，而被滿清政府於倫敦逮捕，本來要被滿清政府抓回中國處置，孫中山在香港醫學院的老師康德黎等人加以營救，孫中山才免於劫難，可見萬巴德設立香港醫學院對中國近代革命有其重大的貢獻，而萬巴德在台灣和香港留下的長遠影響更是難以估計，值得後人永遠紀念。

※本文轉載自陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》

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