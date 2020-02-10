台灣防疫有成，讓疫情得到緩和，得來不易。可是疫情造成的社會壓力，卻一直没有減緩趨勢，口罩難求、收購衛生紙等現象，以及疫情引發的經濟連動等等，不容掉以輕心。圖／陳麗珠

中國（武漢）新肺炎的襲擊，來勢洶洶，在人民高度恐慌之下，各行各業受到衝擊的層面，極為嚴重，紛紛傳出陣陣哀嚎的聲音，如何因應？已經成為國家安全課題，蔡政府應該小心翼翼，未雨綢繆，早日提出因應對策。

新肺炎的襲擊，令社會惶惶不安，各行各業受到嚴重的衝擊，餐飲業者首當其衝，受到很大的影響，自從新肺炎疫情發生後，業績表現不太理想，有的餐廳甚至掉到四到五成。以前用餐時間，客滿的盛況已經不再見到，反而是空位子很多，不但餐廳受到影響，咖啡廳的業績也大幅減少，甚至於有的到了門可羅雀的程度。

除了餐飲業之外，會展等相關產業，最近也面對相同的窘境，不時傳時展覽活動延期的消息，國際書展延到五月，屆時是否恢復舉行，還是未知之數，最近要舉行的自行車展覧，因為二成以上買主來自對岸，一些業主都主張延期舉行，而有些活動延期或取消的原因，則是害怕遭到疫情的影響，民眾没有參訪的興趣。

旅遊業受到的影響也很明顯，民眾最近都減少出門，既然不會輕易出遊，影響到的行業，包括交通、餐廳、遊樂區、飯店等行業，出現的問題，只能以一個「慘」字來形容。

據了解，一些公司的經營團隊，已經開始面對現實，認真提出因應措施，如這陣子鼓勵員工休假，甚至於可以「預借」明後年的假期，希望藉著休假，消化「無事」可做的困擾。有的公司開始研議「減薪」或「暫時停發部分薪資」，如果情況再没有改善的話，像十多年前SARS期間出現「無薪假」的情形，也不是没有可能發生。

這些都是新肺炎疫情造成的影響，直接充分反應在各行各業上面，就台灣經濟發展的趨勢而言，出口佔台灣GDP的66.57%，對中國出口又佔台灣的全球出口約28%，這一波疫情的衝擊，可能波及到台灣的經濟發展，中國經濟受創，台灣也會連帶受傷，可能是無法避免的問題。

新肺炎疫情發生後，台灣防疫有成，讓疫情得到緩和，這樣的成果，得來不易，可是疫情造成的社會壓力，卻一直没有減緩趨勢，在台灣各地造成口罩難求、收購衛生紙等現象，這是人性的黑暗面，疫情發生造成的經濟危機，也與此一人性的弱點有關，我們根本没有樂觀的理由！

民進黨政府對於疫情發生的經濟問題，應該站在國家安全完整的戰略格局上，做出全面性的檢討，未雨綢繆，提出對策，才可能化危機為轉機，將疫情對台灣的衝擊，降至最低的程度！