台灣民眾很長壽，也擁有引以為傲全民健保普及性醫療的照護，若同時進行看、聽、動、食、樂、智這六大內在能力的保養，這樣可以讓我們老得很健康。示意圖／郭文宏，民報資料照

在門診我常常聽見高齡民眾們說：「人老了，不中用了，全身都是病痛，醫師啊！麻煩您開些藥，讓我吃了身體變健康啊！」這幾句看似日常而簡單的對話，卻反應出我國高齡民眾對於老化所秉持的負面態度，以及他們對運用現代醫療介入，特別是藥物治療，來改善其健康狀態的期待。

老化與老年人的健康照護重點

老化，是一個自然且不可逆的過程，將原本成年人的生理系統，逐漸被改變成健康儲留力降低的老年人。因此，老年人在面對各種疾病，特別是慢性病、感染、癌症、認知功能退化等等，都相較成年人更為脆弱。由此可知，老年人的健康特質與照護重點，與成年人具有根本上的差異，其中最為重要的是，老年人的健康照護，不能僅限縮在疾病本身，而是必須同時兼顧多重慢性病管理，並且盡可能預防及延緩生理、心智與社會功能喪失，以及降低如藥物等醫療處置所造成醫源性傷害之危險性。

然而，傳統的醫療服務系統高度重視專科化，並以單一疾病治療為導向，缺乏幫助功能最佳化的介入，導致高齡民眾常接受片段式的照護，但卻獲得不甚理想的結果，包含有高失能風險、較差生活品質、高醫療利用與花費、較多重複與不適當用藥。有鑑於此，醫學界開始重視為老年人特殊健康需求進行照護服務體系設計，其中，老年醫學是一個相對新興的學科，其服務目標並非僅是延長高齡民眾的平均壽命，而是在增進個案步入老年時期的功能與生活品質。因為維持高齡者的獨立性，將有助於改善其生活品質;也就是說，具備良好的功能狀態，是維持高齡者獨立性與生活品質的基礎。

台灣長輩雖長壽但晚年需經歷長時間失能

台灣隨著醫學與公共衛生的進步，以及整體經濟環境改善，國人的平均壽命以提升至80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創下歷年新高。根據健保資料庫的研究，65歲以上的高齡民眾每年平均門診就診次數超過28次，在領有慢性病用藥的長者中，有一成的長者會長期服用超過九種以上的慢性用藥，且每年將近65%的人服用到至少一種「潛在不適當用藥」，這個比率遠高於世界其他國家。但是，高齡民眾的頻繁就醫與多重用藥，並未能有效地預防及延緩其失能發生，內政部的統計資料顯示，台灣高齡者晚年時平均歷經8.8年的失能與依賴，必須仰賴他人照護。由此可見，台灣民眾雖然很長壽，也擁有引以為傲全民健保普及性醫療的照護，但多數人的老年生活，卻必須長時間與失能共處，無法擁有健康與獨立。

世界衛生組織倡議健康老化與以高齡者為中心的整合式照護模式

2015年世界衛生組織在世界老化與健康報告中，提出健康老化的概念，其定義為創造環境與機會，使高齡者能去做生命中他們覺得有價值的事，是一個發展與維持功能的過程，使老年生活能獲得幸福感。這包含了高齡者的基本生理需求被滿足、能學習成長與做決定、能夠活動、能建立關係，以及能對社會有貢獻。此定義當中最強調的是，要盡力維持高齡者的內在能力（intrinsic capacity）與外在功能發揮（functional ability）。世界衛生組織並接續在2017年提出「以高齡者為中心的整合式照護模式」（Integrated Care for Older People, ICOPE），以便協助醫療體系提供符合老年人特殊健康需求的醫療服務，此模式強調應該定期評估高齡者的視力（看）、聽力（聽）、活動能力（動）、營養（食）、憂鬱（樂），與認知功能（智）等六大內在能力，以便早期發現功能退化，積極地進行介入，來維護高齡者的內在健康力，減緩外在功能衰退，如此一來，便能幫助高齡者擁有健康、獨立與尊嚴。

至於應該如何幫助高齡者維護視力、聽力、活動能力、營養、憂鬱，與認知功能等六大內在能力呢? 世界衛生組織結合了臨床實證研究結果，以及老年醫學與公共衛生專家的意見，總結出簡要的臨床指引。首先，在改善視力與聽力等感官能力上，建議定期對高齡者進行視力與聽力的篩檢，若發現異常，應盡快提供處置；因為視力與聽力的退化，會間接影響高齡者的行動、社會參與，甚至增加跌倒的風險。在改善活動功能的部分，建議高齡者要進行包含阻力、平衡、柔軟度訓練與有氧運動等多模式運動（multimodal exercise）；因為肌力、平衡與伸展能力皆會年齡增加而逐漸下降，導致走路變慢、平衡不佳或跌倒。針對營養狀況不佳的高齡者，建議應提供由口進食的營養補充品與飲食建議；因為營養不良也會導致長輩衰弱、行動能力下降，甚至功能退化。在憂鬱部分，若發現高齡者表現出憂鬱情緒時，建議轉介專業人員進行結構化的心理介入，以改善其情緒問題。在認知功能部分，無論高齡者是否有認知功能退化或失智症，都建議提供涵蓋刺激思考力與記憶力的各種認知刺激活動，例如懷舊治療、討論有興趣的主題、單字遊戲、拼圖、音樂、烘焙、室內園藝......等等不同主題的活動。因為情緒問題與認知功能退化會影響高齡者處理日常生活的能力，造成無法購物、計算金錢，或是社交退縮，因此積極評估早期介入，有助於幫助預防高齡者後續因心智功能喪失而需要被照顧。

衛生福利部國民健康署的「長者健康整合式功能評估八大項目」

世界衛生組織的整合式照護模式，是提醒所有的醫療專業人員，在常規服務中，除了疾病治療以外，同時還要多關注高齡者的六大內在能力現況，以便早期偵測到內在能力的下降，積極提供介入措施，以便能成功預防及延緩外在功能的衰退，守護高齡者的健康。在2020年10月，衛生福利部國民健康署也推出「長者健康整合式功能評估八大項目」，其內容除了世界衛生組織的六大內在能力外，再額外加上用藥問題與高齡者的生活目標，鼓勵衛生所與基層診所對於平日所服務的長輩進行評估，2021年更將「長者健康整合式功能評估八大項目」推廣到各醫療院所，希望有效率地對更多評估後早期發現問題的高齡者進行介入。若此政策未來能夠逐漸融入醫療系統對高齡者的常規服務流程中，實應是台灣高齡者之福。

醫病共同學習守護六大內在能力一起健康變老

所以，每當在門診遇到高齡民眾對我說：「醫師啊！麻煩您開些藥，讓我吃了身體變健康啊！」時，我會回答說:「我們每個人都會變老喔！除了吃藥控制疾病以外，還要進行看、聽、動、食、樂、智這六大內在能力的保養，這樣可以讓我們雖然變老，但是可以老得很健康，請您跟著我一起來學習怎麼做，好嗎？」



老年醫學是一個相對新興的學科，其服務目標並非僅是延長高齡民眾的平均壽命，而是在增進個案步入老年時期的功能與生活品質。示意圖／門諾基金會

※本文轉載自： 元氣網醫病平台