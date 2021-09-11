彭教授在當選第一屆十大傑出青年的隔年（1964/9/20），不顧危險，發表了震驚社會的「台灣人民自救運動宣言」。圖為彭明敏教授2017.3.11「寫給台灣的備忘錄」新書發表會。民報資料照，張家銘攝

看到彭明敏教授把論文集稱為「絕筆集」，並且把1964年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句，作為他絕筆的最後一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。一向自稱理性的我，竟然感動的淚水盈眶。

說來慚愧，筆者因喜好副刊文章，從小是看《中央日報》長大的。在國民黨的黨國教育下，歌唱的是「國恨尚未雪」的山河戀，想像的是大中華的祖國，擁護的是萬歲的蔣總統。當出生於日本時代的舅舅來家中閒聊、時常批評國民黨政府時，還曾氣憤地想要去檢舉。

黨國思想的退散，民主思想的萌芽，是在雄中高三時受到一位國文老師的啟蒙。大學在台北親身經歷野百合運動而堅定了民主人權的立場。即使如此，對於彭明敏教授的事蹟與主張（台灣人民自救運動宣言），卻一直到1996年，彭教授競選總統時才知悉。

彭教授，這位深受老蔣賞識且意欲栽培、最年輕的台大政治系主任，卻在當選第一屆十大傑出青年的隔年（1964/9/20），不顧危險，發表了震驚社會的「台灣人民自救運動宣言」，主張「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」；希望制定新憲法，實行真正的民主制度，加入聯合國。這些真知灼見，57年後的今天，仍然擲地有聲！

彭教授卻因此被捕、判刑、監視、流亡海外，被迫割捨親情、有家歸不得。

建立民主自由的新國家

彭教授畢生希望台灣能建立成一個民主自由的新國家，原本是對抗國民黨的專制政權。沒想到眼見民進黨背離台灣立場，96歲高齡的彭教授還要在2020大選前一週（2020/1/2)，發表「台灣人民自救宣言」續文，急切訴求新政府，（ㄧ）台灣的獨立主權，絕不可退讓。（二）立刻召開「建國會議」，制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，宣布新國家的成立。（三）全國教育皆以「認同台灣」為基礎。（四）司法改革和轉型正義已淪為空洞口號，必須重新出發。（五）與中國平等交流。（六）公開明確表示台灣為美、日、歐民主陣營的一員，爭取民主國家的支持。（七）以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，直到成功為止。

兩年即將過去，彭教授上述的主張，毫無進度。看到98歲高齡的彭教授將文章集結出版，命名為「絕筆集」，令人動容。想到彭教授當年決定逃亡海外時，因怕牽累家人，不敢告知妻小自己的決定，逃亡前一晚特別把兒女叫來量身高，互道晚安。何等悲壯！

彭教授曾說過，「那時候到美國，台灣的事情想不完，小孩的代誌、厝內的代誌…這些代誌攏總愛鎖起來，不能去想，想了就睡不著。」

彭教授一生的堅持，「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。是先知的描述事實，也是對後輩實現理想的期待。



彭明敏教授的論文集新書「絕筆集」。圖／民報合成