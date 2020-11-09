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每日國際焦點

拜登宣布當選美國總統，川普尋求法律戰。

俄羅斯、以色列、沙烏地阿拉伯保持沉默尚未祝賀。

墨西哥總統表示美國總統選舉法律戰結束前不會恭賀拜登。

土耳其尚未恭賀拜登。副總統表示土國將持續於敘利亞庫德族、古蘭教士等問題上施壓美國。

巴勒斯坦歡迎川普落選，但尚未恭賀拜登，認為狀況不見得會有太大改善。

印度總理莫迪恭賀賀錦麗。

英國首相強生恭賀拜登。

澳洲總理恭賀拜登但感謝川普。

匈牙利總理選前批評民主黨「道德帝國主義」，認為川普勝選是最佳選擇，但仍恭賀拜登。

波蘭總統恭賀拜登。

埃及總統西西恭賀拜登，儘管拜登可能不如川普對其人權問題寬容。

阿拉伯聯合大公國、約旦、阿曼恭賀拜登。

加拿大總理、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、西班牙首相恭賀拜登。

愛爾蘭總理恭賀有愛爾蘭血統的拜登。

古巴總統表示拜登獲勝，美國人民選擇了新的方向。

伊朗總統表示拜登獲勝，聲稱拜登應改變川普對伊朗的破壞性政策。

黎巴嫩總統恭賀拜登，希望能恢復兩國關係平衡。

日本

正式宣布秋篠宮文仁親王為皇位繼承人。

印度

軍方與喀什米爾民兵交火，4名印度士兵與3民兵陣亡。

泰國

抗爭者繼續示威要求王政改革。

阿爾察赫

亞塞拜然宣稱奪取阿爾察赫第二大城，亞美尼亞否認。

土耳其總統艾爾段要求普丁必須讓亞美尼亞上談判桌。

普丁與法國總統馬克宏討論阿爾察赫戰事。

白俄羅斯

總統盧卡申科7日宣布將啟用與鄰國立陶宛首都距離僅50公里的奧斯特羅韋茨核電廠。

法國

總理誓言政府將不懈奮戰對抗激進伊斯蘭。

瑞士

逮捕兩名7月曾拜訪維也納槍擊案兇手者。

美國

拜登宣布當選總統，川普尋求法律戰。

俄羅斯保持沉默尚未祝賀。

以色列保持沉默尚未祝賀。

沙烏地阿拉伯保持沉默尚未祝賀。

墨西哥總統表示美國總統選舉法律戰結束前不會恭賀拜登。

土耳其尚未恭賀拜登。副總統表示土國將持續於敘利亞庫德族、古蘭教士等問題上施壓美國。

巴勒斯坦歡迎川普落選，但尚未恭賀拜登，認為狀況不見得會有太大改善。

英國首相強生恭賀拜登。

愛爾蘭總理恭賀有愛爾蘭血統的拜登。

澳洲總理恭賀拜登但感謝川普。

印度總理莫迪恭賀賀錦麗。

埃及總統西西恭賀拜登，儘管拜登可能不如川普對其人權問題寬容。

阿拉伯聯合大公國、約旦恭賀拜登。

阿曼蘇丹恭賀拜登。

匈牙利總理選前批評民主黨「道德帝國主義」，認為川普勝選是最佳選擇，但仍恭賀拜登。

波蘭總統恭賀拜登。

加拿大總理恭賀拜登，外長稱拜登獲勝是「好消息」。

法國總統馬克宏恭賀拜登。

德國總理梅克爾恭賀拜登與賀錦麗。

西班牙首相恭賀拜登。

古巴總統表示拜登獲勝，美國人民選擇了新的方向。

伊朗總統表示拜登獲勝，聲稱拜登應改變川普對伊朗的破壞性政策。

黎巴嫩總統恭賀拜登，希望能恢復兩國關係平衡。

古巴

伊塔颶風侵襲，數十萬人撤離。

瓜地馬拉

伊塔颶風侵襲，山崩造成100死。

衣索比亞

總理8日更動軍方、情報領袖、外交部長。軍方進軍提格雷已經5日，正發起新一輪空襲。

提格雷總統稱應停止戰鬥試著談判。但政府軍若繼續攻擊將自我防衛。

蘇丹

因應衣索比亞提格雷戰事，暫時關閉部分兩國邊界。

美國國際開發署將捐贈2000萬美元為蘇丹購買小麥。蘇丹答應與以色列關係正常化後，美國將其移除資助恐怖份子名單，並持續捐助。

阿拉伯聯合大公國

美國政府向國會提出非正式計畫通知，將軍售100億美元給阿聯。

伊拉克

7日於南方大城巴斯拉，安全部隊以實彈向抗爭群眾開火，造成至少1死40傷。政府表示是意外開火。

幾內亞

法院宣判孔帝勝選三連任。