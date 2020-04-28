由於貿易全球化的影響，節節上升的消費慾望和習性再不節制，以地球有限的資源，消費主義終將給人類帶來災難。圖/取自Earth Day NetworkEarth Day Network推特

1970年4月22日源起於美國的「世界地球日」，今年恰滿五十週年。

每年這個日子，世界各地照例都會舉辦些象徵性活動，諸如關燈一小時啦，不自駕開車進城啦，等等，以示對地球的珍愛，保護環境的決心。

然而，實際情況如何呢？大家有目共睹！在這不長不短的五十個年頭裡，人類對大自然的破壞，可說是重力加速度般勇往直前，破壞程度幾乎已到地球無法承受的地步！

筆者在2004年發表的「消費主義所帶來的危機」一文裏曾經提到：

【美國史學家克勞斯指出﹐在20世紀的意識形態之爭裡﹐共產主義﹐社會主義﹐乃至資本主義，和民主觀念﹐其實在消費主義面前都是失敗者。消費主義才是最大贏家。消費主義顯然已成為我們這個時代全人類最普遍的意識形態﹗

過度消費傷害自然體系

就在最近﹐環境和社會政策研究機構「世界觀察研究所」在其「2004年世界狀況報告」中指出﹕過去幾十年裡﹐人類的消費以驚人速度增長。例如﹐過去半世紀以來﹐發達國家和部份開發中國家的淡水使用量增加了三倍﹐石化燃料的使用量增加了五倍。這種消費不僅開始損害人類賴以生存的自然體系﹐而且開始倒過來損害我們的生活品質﹐使世界上依然存在的億萬貧困人口更難於滿足基本需求。

「世界觀察研究所」這份報告說﹐從1960年到2000年這四十年間﹐全球的家庭消費增加了四倍﹐增長速度遠超過人口增加的速度。更令人吃驚的是﹐在普通人基本需求早已得到滿足的發達國家﹐消費水平也照樣大幅上升。

報告說﹐目前美國新建民宅面積比1975年時新建民宅平均大百分之四十﹐但每棟房子裡居住的人卻更少。2003年﹐美國的汽車數量更頭一次超過合法駕駛人數。凡此種種﹐沒有一樣不和進一步擴大能源消費﹐沒有一樣不和進一步增加溫室氣體排放﹐沒有一樣不和進一步惡化氣候有關﹗這是美國。

其他發展中國家的消費也令人咋舌。據「世界觀察研究所」統計﹐現在全球已經有17億人進入消費層﹐其中﹐中國的消費階層人數已達兩億四千萬﹐和美國的消費人數相當。印度的消費階層人數已達一億兩千萬﹐和日本的消費人數相當。

換言之﹐由於貿易全球化的影響﹐這種節節上升的消費慾望和習性如果再不節制﹐以地球有限的資源﹐消費主義終將給人類帶來什麼樣的災難﹐不言而喻。

給地球喘息療傷的機會

不容否認﹐資本主義確曾有效激發了人們的創造力﹐促進了生產力﹐提高了生活上的舒適。但是物極必反﹐由資本主義所衍生出的消費主義﹐是不是過猶不及﹖消費主義愈演愈烈的結果會不會倒過來反噬整個人類﹐最終造成無以彌補的浩劫?

以上是十六年前 - 2004年時的狀況。

然而，曾幾何時，連觀光旅遊也成了大多數人競相追逐炫耀的時髦，搭飛機像搭巴士般方便，坐郵輪像住旅館般平常，然而有幾人意識到飛機和郵輪可正是對大氣海洋最嚴重的禍首之一呢？

更叫人難堪的是，甚至連一些著名環保人士，像曾經因為拍攝環保紀錄片「不願面對的真相」（An Inconvenient Truth）廣獲好評的美國前副總統高爾，也被人發現他在田納西州住家，每星期丟棄的垃圾以成噸計。這還只是頭面人物被人抓包的現象，其他那些熱心參加環保集會的各色人等，又有幾人真的是心口如一，身體力行保護環境？

這下可好，就在「世界地球日」五十週年這個標誌性日子，由於武漢肺炎全球肆虐的關係，逼得人們不得不收斂起已經被視為理所當然，對地球無止境掠奪破壞的生活習性，給地球一點點喘息療傷的機會。

現在，姑不論武漢病毒是毛共中國因為貿易戰眼看失利而刻意施放，還是因中國人殘忍嗜吃野生動物而遭到大自然反撲天譴，總之，無比諷刺的是，就在此「世界地球日」五十週年當下，發生這種讓全世界幾乎停擺的憾事，可能也算是給全人類一記當頭棒喝吧，提醒我們知所節制，知所收斂，莫再自以為是，莫再為所欲為，無時或忘人類其實是何等渺小和有限！