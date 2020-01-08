台北市長柯文哲昨天受訪時說，陳水扁前總統應該「有條件特赦」、「（錢）要交代清楚」，並說保外就醫不可以這樣子（趴趴走），法律都亂掉了；對此，陳水扁今（8）日回應，阿扁保外就醫，是馬英九的政治決定，其他的矯正單位都是在配合演戲，「今天不是阿扁該不該回去的問題，而是你馬英九不應該關我的問題」。

陳水扁表示，柯文哲還沒當台北市長前參加凱達格蘭基金會募款餐會，當時是如何講阿扁的冤情？是如何談阿扁所受到不公平的違法違憲審判？所以柯文哲主張要政治智慧「政治解決」、要特赦陳水扁，當時他在監獄都知道，也非常感謝，不管柯文哲的想法、說法有什麼修正、改變，阿扁都非常尊重。

「政治案件只有用政治手段來政治解決」，陳水扁強調，全世界像他當過總統、在野黨領袖的人受到政治追殺，包括菲律賓的艾斯特拉達前總統、南韓前總統全斗煥、盧泰愚，不管他們涉及的案件是殺人或貪污等等，全世界都是以政治解決、用特赦處理政治問題，沒有說還要重新一次。

「柯文哲叫我要講清楚，我已經講得有夠清楚，他不要聽，或他聽嘸，我也沒法度，如果他還聽嘸，請他私下來找我，我跟他講」。

政治決定 扁：馬英九要我申請保外就醫

「什麼叫保外就醫？馬英九為什麼讓我保外就醫？」，陳水扁說，全部都是政治決定，不是法律規定，「阿扁在（監獄）裡面，已經發生健康問題」，台北榮總戒護就醫約8個月，後來到台中榮總，又到台中培德住了約2年，從頭到尾，包括北榮、台中榮總都是馬英九政府所指定他可以去戒護就醫、住院的醫院，全部都一致建議阿扁一定要離開監獄、保外就醫、居家治療，為什麼馬英九不答應？一直到2014年地方選舉大敗、馬英九辭掉黨主席後才點頭？

他提及，在當年1124投票前的10月，他第一次正式申請保外就醫已被矯正單位駁回，以為沒希望了，沒想到馬英九選輸後跟他說，現在可以申請保外就醫了，「我不想再被騙了，被騙一次就嚇到了，我還有勇氣再被駁回一次嗎？」，結果，同樣的理由，等到馬英九點頭，叫他再申請一次，就可以了，「這不是政治決定，什麼是政治決定？若要講法律，是符合哪一條？」。

「陳水扁條款」由受刑人推薦保外鑑定醫生

陳水扁說，為了要讓他可以保外就醫，還訂一個「陳水扁條款」，都是為了阿扁設的，還成立一個擴大醫療鑑定小組，包括阿扁也可以推薦醫生參加鑑定，是否可以保外就醫，這是歷史性第一次，沒有第二個，他問要推薦幾人，還說越多越好，後來他推薦6位，竟說太少，最後他推薦了10位，受刑人還可以推薦醫生鑑定是否符合保外就醫條件？從來沒有過，有第二個案例嗎？

陳水扁說，阿扁會被送到台北榮總、台中榮總，都是馬英九指定的醫院，阿扁能不能保外就醫，也是馬英九所做的政治決定，其他的矯正單位都是在配合演戲而已，「今天說要把我抓回去，沒關係，若政治決定要我回去，我就回去，但是大家要知道，今天不是阿扁該不該回去的問題，而是你馬英九不應該關我的問題」。

至於柯文哲質疑陳水扁保外就醫還趴趴走，陳水扁說，今天柯文哲講話已經沒有公信力了，柯文哲是代表台灣民眾黨，和澆水園丁阿扁的「一邊一國行動黨」有競爭、利害關係，現在柯文哲講什麼話會公正嗎？如果要說公正，在柯文哲還沒當台北市長前、當陳水扁民間醫療小組召集人時最公正，那才是心裡話，現在都是政治話，沒法度，「我們尊重」。