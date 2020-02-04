中國不只散播傳染病，還阻擋台灣與世界衛生組織的交流，增加防疫的困擾。圖／擷自央視Youtube

中國幾乎扮演亞洲傳染病的發源地，二十年前產生了中國肺炎（SARS），近日又製造了武漢肺炎。不幸的是台灣是中國的鄰居，兩方人民又來往頻繁，造成台灣也受傳染病之害。更嚴重的是中國不只散播傳染病，還阻擋台灣與世界衛生組織的交流，增加防疫的困擾，台灣為何會走到這種地步？是誰出賣了台灣？

本來台灣（中華民國）是諸多國際組織成員，因為蔣政權被趕出聯合國，相關國際組織也被逐出。當年蔣政權被趕出聯合國之前，美國及多數列強建議蔣政權，改個國名，繼續留在聯合國，當時若接受美國的意見，就不必退出聯合國及相關國際組織，今日當然不會出現加入世界衛生組織的困擾。可惜美國的建議被蔣政權拒絕，其所持的理由是「漢賊不兩立」。

蔣政權不願意改國名繼續留在聯合國，是因為那一批由中國來台的法統不認同台灣，他們殖民統治台灣，當然將台灣當作殖民地，所以不可能在台灣建國，以免產生本土化政權，別忘了蔣介石將民主憲政掛在嘴巴，台灣獨立建國後，憑甚麼繼續維持獨裁殖民統治？台灣變成國際孤兒，中國國民黨政權反而可以繼續維持獨裁殖民統治。

蔣家雖然對不起台灣，但他們堅決反共，要與台灣共存亡。蔣介石打出反攻大陸的口號，有點像神話，不過很多人相信。到蔣經國年代，已不提反攻大陸的口號，可是以「不談判、不接觸、不妥協」的「三不」來對抗中國所提出的「三通」。

兩岸交流頻繁疫病難防

蔣家促使台灣變成國際孤兒，但堅持反共，表態與台灣共存亡，海峽兩岸因而老死不相往來。當年若是中國出現傳染病，有台灣海峽區隔，台灣當然不會被波及。只是蔣政權結束後，台灣進入民主體制，殖民統治自然終結，中國勢力抗拒台灣人執政，因而由反共轉為親共，雙方交流頻繁，尤其是馬英九執政時，馬政權促使台灣的經濟寄生在中國，雙方交流頻繁，只要中國放出傳染病的病毒，台灣就手忙腳亂，世界衛生組織的通路又被中國隔絕。

台灣真的不幸，由於蔣家的阻擋，使台灣不能變成聯合國的會員國，扮演國際孤兒。蔣家政權結束後，又有北京政權阻擋台灣進入國際組織。中國國民黨及中國共產黨是世仇，可是雙方卻先後打壓台灣，最讓台灣人難堪的是當台灣人扮演被統治者時，中國國民黨的敵人是中國共產黨，可是當台灣人可以平等參政時，中國國民黨卻由反共變成親共，與昔日他們所稱的「共匪」結盟對付台灣人。

台灣已進入民主體制，需有選票才能獲得政權，中國國民黨為了選票，表示要捍衛中華民國，然而要消滅中華民國的卻是北京政權，中國國民黨與中華民國的敵人勾結，要如何捍衛中華民國？顯然的，中國國民黨是以「中華民國」為遮羞布來掩蓋其勾結敵人的醜相。

台灣也真倒楣，中國以武力威脅台灣，在國際社會用盡手段打壓台灣，還會製造傳染病侵襲台灣，台灣人應付敵人已經手忙腳亂，內部卻有人掣肘。更讓台灣人難過的是「共匪」這一號敵人是掣肘者所引來的，台灣之所以變成國際孤兒，更是掣肘者團隊所造成，真不幸！