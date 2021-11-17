北宋徽宗是中國歷史上最有才氣，能詩能畫的藝術家，居然暗中與金國簽署「海上之盟」，導致亡國。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

從盛世到亡國需要多少時間？答案是三年半，中國歷史上曾經有過這段因為野心造成的亡國，可以給走向帝王神壇的習近平參考。

先說說這段故事吧。

讀中國史的人都知道：北宋是歷史上最沒有戰爭的時代，也是最寬容的時代，商貿發達，文尚武沒，更沒有發生文字獄，就算你罵了皇帝，也不會有紅衛兵打報告，把你抓進監獄，因為北宋有一個開新局的皇帝趙匡胤，老趙的皇帝是檢來的，老趙生於五代十國時期，中國歷史上政權顛覆不停的時代，老趙從後漢，經過後唐，來到後周，終於撈到官位，公元960年，後漢聯合遼國入侵，擔任「殿前都點檢」的老趙，奉命帶兵抵抗入侵，隊伍來到陳橋卻發生兵變，這批軍人推舉老趙出來當皇帝，這就是所謂黃袍加身，老趙半推半就，帶領隊伍回到開封，後周恭王主動下台，於是老趙就這樣當上皇帝了，改國號為宋，並且約法三章，對前朝不得侵犯，為了讓各地軍閥放下武器，實施國家統一，所以有了杯酒釋兵權故事，老趙請軍閥喝酒是真，重要是肯給錢，給土地，有錢就可以擺平國家動亂。

北宋建國後，遼國經常來犯，1005年「宋真宗」乾脆和遼國簽署「檀淵之盟」，宋遼邊界開放互市，大家有生意有錢賺，每年，宋朝把稅收十分之一送給遼國，果然，兩國就不戰爭了，而且遼國也因為生意往來，互相交流，開始漢化。

宋朝建都開封，本來，燕山和太行山是開封的天然憑障，很可惜，這塊土地所謂「燕雲十六州」，早在後晉太祖石敬塘時代，就送給遼國，所以遼國要入侵宋國，根本無法可擋，兵馬直下，所以北宋建國後，對這塊不屬於自己的土地，一直耿耿於懷，認為這塊土地本來應該屬於漢人，所以想盡辦法要拿回來，這種想法和習近平一樣。

歷經宋遼百年承平，本來是馬上遊牧族的遼國，也忘了習武，文人上位，商人崛起，這時候，北方另一種馬上民族女真所建立的金國崛起了，而且威脅到遼國，位於南方的北宋如果明白戰略，最好辦法就是維持中立，讓金遼抗衡互鬥，北宋就可以長保安定，但是，野心卻讓宋徽宗昏了頭。

1118年「北宋徽宗」，這位中國歷史上最有才氣，能詩能畫的藝術家，居然野心突發，暗中與金國簽署「海上之盟」，雙方約定合作夾擊遼國，宋遼金戰爭持續五年，北宋因為戰爭花錢很凶，老百姓已經不堪徵稅，金國更看出宋朝的虛弱，到了1123年，金國滅遼國，北宋也如期拿到燕雲十六州，國土空前偉大，但是戰爭卻使國庫空虛，南方飢民集結，開始作亂，北宋面臨兩頭燒，北方遼去金來，和平的羊被貪心的虎取代，金對北宋虎視眈眈，而南方是革命烽火掀起。

金國眼看機不可失，兩度圍攻開封索取金錢糧食，1127年，金國再率大軍入侵宋國，包圍開封，皇帝欽宗、太上皇徽宗及一干貴族全部成了階下囚，皇后、公主、貴族之女難逃被姦污，成為女真人的奴僕，俗稱靖康之難，北宋從拿下燕雲十六州的國家復興開始到滅亡，只有短短三年半。

如果說歷史就是鏡子，習近平應該多看北宋這段歷史，台灣從來不屬於中國，中華人民共和國也從來沒有統治過台灣，就好像北宋建國時，本來就不含燕雲十六州，中共硬要用武力拿下台灣，製造世界混亂，中國歷史已經告訴中國人，最終下場是什麼？