有關國旅的補貼消息甚囂塵上，估計國內旅遊會有報復性反彈。我不想沾紓困的光，更怕人潮洶湧的旅遊景點。被武漢肺炎困住多月也靜極思動，要趕在人潮回來之前鑽點空子透一下氣。因此梅雨剛過，端午假期還沒到，就衝出去了。

這次選擇地點是奮起湖。第一次知道這個名字是陳水扁總統被紅衫軍整的七葷八素後，就出訪奮起湖顯示準備奮起。我也想擺脫沉悶的空氣奮而透氣。尤其台北的悶熱，我一直想鑽到山裡乘涼，奮起湖海拔1400多公尺，無論怎樣都會比台北爽快。

我不善於利用網路尋找公共交通的時刻表，以為嘉義去阿里山都會經過奮起湖，因此搭高鐵到了嘉義，再搭一點多最後一班去阿里山的公車。哪裡知道司機說，只有11點多那班才去奮起湖。本來想先去奮起湖，第二天再從奮起湖到阿里山看看，就從阿里山搭車回嘉義再回台北。因為要趕回來參加一個約會，不可能在阿里山逗留多一點時間。現在就改為先去阿里山，再回到奮起湖，再回嘉義。

開車了，乘客只有3人，肯定賠本。這是個矛盾，班次太少，然而即使如此，還是很少乘客。到阿里山呀，怎麼會這樣少人？人少當然不戴悶人的口罩了，一上山見到蔥蔥綠綠的山景，整個身子都舒服起來。也不想休息，專注周圍的景色。兩個多小時，好不容易到了阿里山。進入國家公園，我這個敬老票只需10元。周圍很安靜，未見遊客，問了旅館的位置，叫我往左邊下坡，我就下去了。走到三岔路時，我往左邊有建築物那條路走下去，越走越不對，因為都是簡陋的民居，好不容易見到一個人問，叫我回頭走另一條路。這下苦了，把心靜下來往上走，越急越累。但是中間還是停了一次休息一下。



上山見到蔥蔥綠綠的山景，整個身子都舒服起來。圖／作者提供

果然見到那排旅館，第一家居然客滿，嚇了我一跳。挑了第3家，只有4樓有空房，沒有電梯，跟著那位老頭上去看，還合意，交了證件給他，我要休息一下才能下去玩。剛把東西拿出來，準備給手機充電，電話響了。那老頭說，樓下還有一間空房，你就下來吧。下去後，他說不曉得你這樣大年紀了，上下4樓太辛苦了。感謝他的好意，雖然那間客房不如上面的好，但是可以不必爬上爬下，我就住進去了。才把東西打理好，已經是晚飯時間，出去找吃的，又要爬一大截階梯，到了上面才發現是大停車場，周圍是商家，該是「中心地帶」了。停車場已經停滿汽車，果然旅館客滿，人流回來了。

外面飯店生意有好有壞。隨便吃了一點就再往上爬階梯，到了阿里山火車站，有神木線（觀看神木）、祝山線（看日出），就是找不到可以去奮起湖的阿里山小火車。火車站早已下班也沒人問。回旅館問那老頭，他說小火車從嘉義火車站只通到奮起湖。這樣第二天還非得再乘公車到奮起湖，再從奮起湖回嘉義。

這晚在旅館外面徜徉捨不得回房間，因為門口就是小樹林，吸收多點芬多精，尤其樹林裡傳出多時未聽見的蟲鳴。整個人就像回到大自然了。回房後，因為房間就對著對面的小樹林，聽著蟲鳴入睡，變成一種享受了。

第二天一早在附近逛，呼吸難得的新鮮空氣。然後上奮起湖的公車，整車也才10人左右，差不多都在奮起湖下車。我就跟隨他們到了火車站。所謂老街並沒有什麼鋪子，大飯店也簡陋看不到湖景。遊客告訴我，所謂奮起湖的湖，根本就沒有湖。到火車站問回來班次，最早要下午兩點才有，那段時間也沒有公車到嘉義，總之要等4小時才能離開。沒地方可去，還好看到有鐵路餐廳，環境不錯，雖不能上網，卻可以打開自己的電腦寫稿，就老老實實在那裡寫稿，不要浪費時間。也在那裡吃了著名的台鐵便當。

期間，也有些遊客來來往往，但我也不曉得有什麼好玩的。天氣太熱，也不想亂跑。倒是看著家樂福有個行動組在那裡開檔，賣些商品。還有一些中小學生跑來跑去。就這樣混過3、4小時才上小火車繞行回嘉義，不過車廂也沒有坐滿一半。真正的旅遊潮還沒回來。

在奮起湖居然遇到一位熟人同我打招呼，小火車只剩幾個人時我拍了張照貼到臉書，一位臉友說，背著我的那位就是他。天下居然有這樣巧的事情。

奮起湖讓我失望，然而我不會埋怨，沒有去過的地方，我總想去看看到底什麼樣子。至少坐小火車下去看沿路的風景也值會票價。只是到阿里山沒有時間到神木區比較遺憾，要多住一晚才行。至於自己還有沒有體力到山上去走，我也不知道，只能到時去試。不過數百年乃至一兩千年的檜樹神木，對我還是有很大吸引力。十年樹木，百年樹人，我們這些短命的小子們，確實要拜拜那些神木，他們耳聞目見的台灣歷史，我們哪能相比？