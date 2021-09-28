德國9月26日的大選於當天下午6時投票結束，如今統計結果已經問世，果然不出選前民調所料，這幾年已經漸趨沒落的社民黨（SPD，紅），這次得票率增加5% 多，取得最高得票率25.7%；其次是執政多年的基民盟-基社盟本次損失了8%選民，只得24.1%（CDU-CSU，黑）；第三是綠黨增加了5%獲得 14.8%（Gruen，綠），第四是自民黨稍增，得到11.5%（FDP，黃）。在這種情況下，下屆政府的組成有三種可能。1. 得票率最高的社民黨黨魁，原來聯合執政，作為梅克爾總理的副手的肖爾茨（Olaf Scholz）和綠黨、自民黨組成三黨的所謂交通燈（紅黃綠）聯合政府 2. 梅克爾的黨內接班人拉舍特（Amin Laschet）也可能跟綠黨和自民黨合作組成牙買加（黑黃綠是牙國國旗，故名之）聯合政府 3. 得票最高的兩大黨社民黨和基民盟再次攜手組建大聯合政府。不過第3種的可能性只是理論上的，因為這種大聯合政府實施了兩屆8年，人們要求改變，不會再接受這樣的組合。

四個大黨各有千秋

在梅克爾夫人主政下，連續執政四屆的聯盟黨——基民盟和基社盟這次大敗，主要原因是她的接班人拉舍特資歷和能力似乎都不夠強，他提出來的政綱也無特殊吸引人之處，作為公眾人物，他缺乏人格魅力，在最後關頭梅克爾夫人出來給他站台，也無法挽回頹局。

社民黨的肖爾茨在聯合執政的四年中，既是副總理，又是財政部長，他曾是漢堡市長，對於經濟問題比較有遠見和魄力。在擔任財政部長期間，他提出的對跨國企業徵收15%最低稅率的主張，很是明智，這樣可以使一些為逃避本國高稅率，而將企業搬遷到低稅國家去的大公司，不能過份鑽空子，也保護高稅率國家的利益。此外這兩年疫情對經濟和各行各業的打擊劇烈，肖爾茨也大手筆地提出救援計劃，這是聰明有魄力的作法，挽救了很多搖搖欲墜的中小企業。

人們一般都認為保守的基民盟更善於理財，但是肖爾茨對媒體說：我是你們能找到的最會理財的總理候選人。總之，肖爾茨的能力和魄力在民眾心中已經播下了信任的種子，這次他為社民黨力挽狂瀾，救之於萎靡不振之中，功莫大焉。很多人認為他是比較理想的總理候選人。據選情調查，60歲以上的人將選票投給他的百分比達35%，大約老成持重之人，看重他是個靠譜而有能耐的政治家。

世界在巨大的溫室效應加劇、環境惡化的震撼之中，再生能源、核能下馬、電動汽車這些議題不斷地喚醒人們的環保意識，綠黨因而乘勢走俏。綠黨本身的歷史也不過40年，跟黨同齡的貝爾伯克（Annalena Baerbock）屬於新生代的政治素人，她提出要推行綠色政治，將環保放在政治的核心地位，很受年輕人的歡迎。借天時和地利，綠黨現在已經成為第三大黨。要組聯合政府，非它莫屬。

第四個大黨是獲得11.5%的自由民主黨，這是個主張自由主義經濟發展的老黨，力主通過靈活的經濟手段來吸引投資，創造更多就業機會，簡化稅制，甚至提倡減稅來刺激經濟。社會的貧富不均、改善福利養老並非它考慮的重點。社會上生活優渥的知識階層，比較喜歡這個理念清晰，不遮掩自己帶有私利色彩主張的黨。



社民黨黨魁，原來聯合執政，作為梅克爾總理的副手的肖爾茨（Olaf Scholz）本次大選得票率最高。示意圖／擷自Pixabay，公視新聞影片，民報合成

一大二小，缺一不可

大選結果雖然已經出爐，但是這兩大和兩小黨現在才開始進行談判，幾種可能性上面都列出來了。可以確定的是：德國將由三個不同政黨組成新的聯合政府，而兩個小黨——綠黨和自民黨一定是新政府的組成部分。兩個大黨誰的機會更大？很可能是社民黨，這不單是它的得票率高出1.5%，而是基民盟輸掉的百分比太多，表示民眾不願意接受「阿斗式」的拉舍特。當然，談判可能會是長時間的，這三個黨的政綱除了對環保都重視之外，其他方面的政治主張是很不同的，要達成妥協，形成共識，最後共同治理國家實在很不容易。也許很多裂隙從一開始就會種下，以後的聯合政府內部會不斷有爭紛和內耗，這是民主制度的特點。歐洲好些國家在民主選舉之後，無法組建聯合政府，結果是漫長的無政府狀態，像前幾年，比利時曾超過一年的時間沒有政府，因為黨派間無法妥協。不過社會也沒有亂，更沒有人頭落地。然而德國這樣的大國，在歐盟又舉足輕重，這種政府懸空的狀態不可持續太久，幾個黨都應允，在聖誕節之前能達成協議，算是送給人民的聖誕禮物吧。

新政府的對華政策會改變嗎？

歐盟對中共政權的態度在近期趨向於比較強硬。中共「戰狼外交」的心態和作派，引起國際廣泛的反感和警覺。不僅是雙方價值觀的不同，而是習政府那種狹隘粗魯的行事風格，令人生厭。今年3月歐盟制裁了4名新疆推行集中營式的「再教育營」的官員，中方立馬就對10名歐盟官員和學者、智庫進行報復性「反制裁」。這種硬碰硬，不留餘地的作法反映在中國的外交、軍事、經貿等各個領域，西方長期以來以為採取「與人為善」，以加強雙方經貿來往，促進中國經濟發展，提高民生，以此來促成中國轉型為民主自由，結果證明這種幻想毫不現實。中國富裕後，中共更形張狂，夜郎自大。

德國媒體反應出的民意，愈來愈對中國缺乏好感，而眾所週知梅克爾總理執政期間對中國始終採取「對話」、妥協，可說是相當友好的態度。人們指責這是「綏靖政策」，是經濟務實，人權務虛的作法，但是在外交上低調，並不是軟弱，而是一種技巧。多年來德國的外交秉承著前幾任外長金克爾（Klaus Kinkel， 1992-1998任外長）對華的「靜默外交」（stille Diplomatie）路線，避免有正面的衝突，不過有時在幕後，在人權問題上也並不乏有一些作為，援救過一些異議份子如廖亦武、劉霞等。但是，國際外交不僅是一種相互之間的妥協或合作，卻也可以看成是一種造勢的心理戰，特別是兩個不同體制的國家之間，友好地斡旋做生意固然重要，但在理念和立場上，有時也有必要針鋒相對。德國礙於歷史上的原因，總是採取低姿態，這本無可厚非，但北京方面善於利用西方國家的文明「軟肋」，往往得寸進尺。

德國未來新的聯合政府對華政策估計不會有大的變化。雖然綠黨對人權、環保和價值觀的立場鮮明，對北京態度比較強硬，但是其他的黨派都比較務實。若新政府由掌經濟的肖爾茨主政，那麼他將「蕭規曹隨」，大致上繼續梅克爾夫人的對華政策，經貿放在首位，其他人權、價值觀都要讓位。