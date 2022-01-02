在這個醫療科技日新月異、醫療專業分工精細化的年代，醫師與醫師之間的關係，也是同樣重要。示意圖／Pixabay

台灣在數十年前，民眾延續日本時代對「先生」抱持高度敬意，使得醫病之間曾經是有如親子一般，雖然緊密相依、全心愛護，但溝通方式較為單向。進入民主時代，社會逐漸要求不同的醫病關係，更重視雙向溝通與病人自主性，時代轉變過程中引起許多摩擦，因而不論醫界或社會大眾都高舉改善醫病關係的重要性。

如今，嶄新的醫病關係已經逐漸建立，然而，重視醫病之間關係的同時，醫界與社會，或多或少忽略了：在這個醫療科技日新月異、醫療專業分工精細化的年代，醫師與醫師之間的關係，也是同樣重要。

醫師與醫師之間若關係疏遠、缺乏溝通，會連帶導致醫病之間也出現問題。病人若在不同科別看了複數位醫師，在台灣當前的醫療現場，往往醫師之間並未能夠彼此實際溝通，只透過病歷與醫院電子系統傳遞資料，假使其中有位醫師未能瞭解其他醫師的判斷決策，不經意的說出「某某科怎會這樣開藥呢？」之類的話，病人聽在耳中，恐怕就會釀成前一個醫師的醫療糾紛。

過去醫師看病相對單純，詢問病史、理學檢查，藉此判斷正確的診斷，之後給予治療方式，曾經大部分可在一位醫師的診間完成，但是如今醫療分工明確，科技進步，各種檢查與處置方式推陳出新，往往一位病人的處置會跨數個科別，即使同科別，也有不同醫師在不同階段接手，於是醫師之間的溝通就至關緊要。

個人赴美深造，初出茅廬執業時，美籍恩師曾諄諄教誨：在執業之前，方圓50英哩之內，不論任何科別的醫師，都應該先前往拜訪，彼此建立良好的互信基礎。個人遵從恩師的指示，一開始就先拜訪聯繫周遭所有執業醫師，果然對日後執業有很大幫助，處理同一病人時，彼此都有互信與共識。

在美國時，有一次，病人進行手術過後，回到所居住的田納西州，當地的診所醫師，主動前來聯繫，了解病人情況，並保證接手會好好照顧病人，對方的熱心聯繫，使個人相當感動，也對病人術後的後續照護感到安心。

回台之後，台灣醫師之間，或因負擔遠比美國醫師更大，或因競爭激烈，似乎並未有這樣的慣例，鮮少彼此聯繫，但個人仍維持在美國的習慣。一次，長年看診的病人，要進行重要手術時，考量家屬照料方便的，沒有請我執刀，而是遠至台中手術，在台灣，許多醫師對於這樣「搶刀」可能會頗有怨言。

個人秉持著「醫師與醫師之間需要先建立良好關係，醫師與病人之間才會有良好關係」的信念，回想當初田納西州病人的溫馨回憶，因此仍然親自聯繫台中方面的執刀醫師，向對方請益，並承諾病人返回後接續術後照顧，請對方放心，執刀醫師表示，先前類似情況，從未有醫師如此主動聯繫溝通，深受感動。

另一方面，個人在美國時，美國醫界的慣例，病人轉介過來，負責的醫師會先主動聯繫知會，也向接手醫師說明病人情況，以利接手醫師能對病人做出最好的照料。然而，台灣或許醫師太過忙碌，許多次，他院的主刀醫師手術完成後，介紹病人至個人的診所後續照護，事先卻沒有任何聯繫，接到病人時一頭霧水，這樣的情況，都是醫師與醫師之間沒有良好溝通的不好案例。

良好醫師與醫師關係，是良好醫療照護的基礎，個人執刀無數糖尿病眼疾的眼部手術，術前均會聯繫病人糖尿病的主治醫師，請益其糖尿病控制情況，對方均秉持專業傾囊以告，徹底了解病人糖尿病日常控制狀況，對判斷手術風險有絕大幫助。只要主治醫師肯定病人控制佳，適合手術，往往手術成功、術後恢復良好，也避免了許多潛在的醫療糾紛。

個人長期持續維繫醫醫關係的初衷，也因此得到許多年輕醫師的尊敬，於學會等會議時，一一前來致謝，亦有不同科別前輩醫師，退休後前來拜訪，對個人重視不同科別醫學專業表達敬佩，並自謙稱要學習這樣的精神。

台灣醫師均是各校最優秀的學生，具備相當的自信與自傲，然而，面對醫療現場，「Doctors Treat… God Heals！」始終是至理名言，醫師面對生命，面對醫學，需要謙卑，面對更精細的醫療分工，更要尊重不同科別醫師的專業。

醫者最大的心願，始終是如何對病人最好，最能讓病人健康安全，病人能康復、家庭平安，是醫者最大的成就感來源。醫師都是以病人的福祉為目標，尊重對方科別的專業，對方也自然會傾力相授。醫師與醫師的溝通、醫師對醫師的尊重，就如同醫師對病人與家屬的溝通，同等重要。

謹分享個人在美國與台灣執業多年的經驗之談，也期待善意的傳遞：過去在美國時，恩師的教誨、田納西州的美國醫師，讓個人感到溫馨，個人回台後，也把這樣的意念傳遞給台灣的醫師，並希望能繼續傳承下去。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台