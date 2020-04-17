今年是台灣人民行使國民主權，落實主權在民的第25個年頭，未來正名成台灣共和國是我們共同的目標！圖/取自台灣共和國臉書

今年是西元2020年，今年是中華民國109年；從1996年台灣總統民選開國以來，今年也是台灣共和國第25年。

1996年3月23日台灣第一次民選總統就確定台灣的國民主權原則，台灣的主權屬於全體台灣人民，台灣人民用直接民選的方式選出台灣總統，雖然名字不叫做台灣共和國總統，不過絕對無損於國民主權原則；台灣主權屬於台灣人民正式確定。

日本政府在1951年的「舊金山和約」中，正式聲明放棄對台灣和澎湖的主權；過去長達幾十年的歲月中，在台灣自稱中華民國的國民黨政府有效實質戒嚴統治台灣；從1996年3月23日開始，台灣人民透過民選總統的程序，台灣人民正式百分之百擁有台灣主權，是一場和平革命，也是世界上民主改革的典範。世界上最老牌的民主國家英國在1688年發生不流血的光榮革命，並於1689年通過《權利法案》，是世界上民主政治的濫觴；台灣於1996年第一次舉辦總統民選，可以媲美1688年英國的光榮革命；至於未來要使用什麼國號，可以經由民主的程序更改。

國內現在仍然有許多政府機關、法人機構和公司行號等因為其正式名稱仍然包含中國兩字，常常造成誤解和混淆，屢屢造成國人不便；我們是台灣人，不是中國人；國人宜集思廣益，不要和中國糾纏不清，更改成名符其實的名稱。

從1996年之後，台灣就不被外來政權所統治，台灣這個國家，不管自稱什麼國名，也不管國際上承不承認其自稱的國名，台灣是一個民主的主權國家，已經在西太平洋地區存在四分之一個世紀，並且一天比一天茁壯。

今年是台灣人民行使國民主權，落實主權在民的第25個年頭，未來正名成台灣共和國是我們共同的目標！

天佑台灣！