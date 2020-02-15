駐日資深記者張茂森今（15）日舉行「採訪者之眼：目擊台日近代關係史」新書發表會，副總統當選人賴清德等人出席。圖／林冠妙

駐日資深記者張茂森今(15)日舉行「採訪者之眼」新書發表會，副總統當選人賴清德賴清德致詞時表示，這本書是近幾年來記錄台日關係最重要的一本書，前後歷經3位日本天皇、12任駐日代表，張茂森40年來站在第一線採訪記錄，對台日關係、民間友好情感、過去的歷史、未來的發展，都提供很好的答案。

曾任中國時報、台灣日報、自由時報、現任民視駐日特派員張茂森，今天舉行「採訪者之眼：目擊台日近代關係史」新書發表會，由前衛出版社出版，賴清德、前駐日代表馮寄台、立委郭國文、林宜瑾等人出席。

馮寄台提到，2008年他派駐日本，在飛機上突然有記者遞上名片，「我一聽到自由時報，馬上把防護鏡、口罩、防護衣全部戴上」，因為他派駐日本，只有2個媒體有負面報導，一個是產經新聞，說他是親中反日的外省人，另一個就是自由時報（台北記者），指他和日本無關，又不會講日文，怎麼會派到日本？

馮寄台說，張茂森問他對台日關係及兩岸關係的看法，全都依他說的照實寫，沒有評論，後來兩人至少1個月見一次面，在東京4年，彼此建立了專業關係，也成了朋友；他說，這本書，張茂森用心研究，找了很多資料，可讀性很高，是近40年來台日關係的重要參考書。

第一名店董事長王義郎指出，日本人最在意福島核食問題，首相安倍晉三在申請奧運時向國際保證，福島第一核電廠輻射水已控制，他建議賴清德，就任副總統前先到日本訪問，把台灣對武漢肺炎的防疫經驗帶到日本，並對日本福島等5縣食品議題交換意見，否則，4年後他當選總統，就有12年不能到日本去。



前駐日代表馮寄台。圖／林冠妙

台灣真弓通商總經理黃俊杰說，張茂森具備專業、不卑不亢，極力促進台日交流，讓台灣得到日本政界的尊重，他推薦大家一定要看這本書的「台灣價值」；他提及，張茂森推動世紀長壽藝人金銀婆婆訪台、企劃將昭和天皇在皇太子時代前往台灣視察時，親手種植的櫻樹等樹苗送返日本故鄉，讓台日關係更緊密。

張茂森自稱老兵，是在第一線採訪的萬年二等兵，40年來目睹日本許多重大事件，包括311大地震、李登輝前總統卸任後訪日等，見證兩國人民令人感動的親密溫厚感情。



第一名店董事長王義郎建議賴清德就任副總統前訪日。圖／林冠妙



張茂森自稱是在第一線採訪的萬年二等兵。圖／林冠妙