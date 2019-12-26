據《華爾街日報》報導，華為公司這些年來獲政府補貼資助高達750億美元，其中大約460億來自國家銀行信貸。華為享有巨額政府補貼，使其在國際市場上的價格優勢高達30%，對手很難競爭。圖／畫面擷自美國之音YouTube頻道影片

華為公司享有巨額政府補貼，使其在國際市場上的價格優勢高達30%，讓對手很難與之開展合理競爭。

《華爾街日報》指出，華為這些年來獲得的政府各項補貼資助高達750億美元，其中大約460億來自國家銀行的信貸，國家對科技產業的扶植2008到2018這10年讓華為獲得250億美元的減免稅優惠，華為同時獲得16億美元的政府資助和20億美元的土地價格優惠。分析認為，華為享受的政府補貼2013到2018年已經是歐洲主要競爭對手諾基亞公司的17倍，但華為公司在年度報告中公佈的政府補貼2008年以後只有16億美元。

信貸扶植

《華爾街日報》報導說，華為1998年後從國家銀行獲得的貸款估計為160億美元，中國開發銀行和進出口銀行過去20年中給華為提供了300多億美元的授信額度，並為華為公司的發展中國家客戶提供大約利息為3%的優惠貸款，以利於華為開展國際競爭。

土地優惠

《華爾街日報》說，華為在發展過程中並享有土地的優惠。2014到2018年這4年中，華為參加土地拍賣在廣東東莞地區拿到了十多塊國有土地，價格只有東莞類似區域價格的10%到50%，華為為此節省了20億美元。

法新社今年5月底報導，華為近年來開始從東莞政府獲得了127公頃土地，價格約為附近住宅用地的十分之一。法新社的報導說，華為的主要手段就是透過子公司參與當地的限制性土地拍賣，並以唯一競標者的身份在2015年後的9次拍賣中以時價的六分之一收購了46公頃的土地，節省了24億美元。

美國前助理貿易代表雷德（Claire Reade）對法新社評價說：「以低於市場價格的土地售價、巨額的針對性研發補助以及出口融資等條款都是明顯的補貼。這些補貼都優於華為從私營部門獲得的條件。如果對其它國家的產業構成損害的話，他們都可以在WTO提告。」

《華爾街日報》指出，國家補貼科技產業絕非中國獨有，但華為享有的各類補貼已遠超其主要的競爭者。文章援引公開數據舉例說，瑞典政府2018年對科技通訊產業提供的信貸資助大約是100億美元；華為在美國最大的競爭者思科系統公司（Cisco Systems）2000年後一共獲得445億美元的聯邦或州政府的補貼、貸款和資助等。

中國外交部就此在一份聲明中說，華為像中國很多其他私營公司一樣，所取得的成績「離不開一個良好的政策環境」。