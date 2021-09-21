中秋節月餅有各式各樣的款式與口味，從綠豆椪、蛋黃酥到鳳梨酥，不同的酥皮與內餡，構成多樣繁複的滋味，豐富了我們的中秋味覺。在大溪，還有一種「月光餅」，外型簡單，內餡飽滿，是當地人中秋節時必嚐的甜蜜滋味。

月光餅的製作歷史，最早可以追溯至日治時期。當時物資缺乏，麵粉配給有限，當地人將地瓜蒸熟、搗成泥後，再以些許麵粉烘烤而成，可當作零嘴，也可作為祭祀之用，因為外型渾圓如一輪明月而得名月光餅。雖然名字浪漫唯美，卻是大溪人「窮則變，變則通」的產物。此後，由於廣式月餅等傳統月餅價格較高，大溪人也習慣在中秋節時，品嚐價格相對平易近人的月光餅。曾入圍3屆「桃園十大伴手禮」的大溪名店「大溪陳媽媽月光餅」老闆陳媽媽表示，小時候，每到中秋節，母親都會到附近的糕餅店買月光餅，讓家人們分食共享。有些主婦也會在家自製月光餅，作為歡慶佳節的甜品。

然而，傳統的糕點食物，不只需要傳承，更得經過不斷創新，才能與時俱進。1998年，陳媽媽開業時，她觀察到，現代人注重健康，於是將月光餅甜度降低，更研究出改良版的製作方式，從打泥、秤重、揉皮、醒麵等22道注重細節的工序，將傳統厚皮的月光餅改良為薄皮版本。雖然薄皮版本在包餡時容易「破皮」，皮薄餡多的口感卻大受顧客歡迎，也讓「大溪陳媽媽月光餅」成為備受在地人和遊客喜愛的大溪在地零嘴。



陳媽媽月光餅的餡料份量比外皮大了不只一倍，以皮薄餡多的口感，收服顧客味蕾。圖／賴智揚、鄒保祥

除了講究製作工序，陳媽媽認為，食材品質也是月光餅美味的關鍵。舉例而言，地瓜口味的月光餅，以果肉鬆軟綿密的台農57號地瓜製成；芋頭口味則堅持選用口感細緻、風味香濃的大甲芋頭。儘管使用高品質食材不免提升製作成本，卻是陳媽媽製作月光餅時的不變堅持。而除了地瓜、芋頭口味之外，由於大溪是許多日本人喜愛的旅遊勝地，陳媽媽也順勢推出採用有機黃豆為原料，創新版抹茶口味月光餅。「台灣人最常買的還是地瓜口味；日本遊客則大多選擇抹茶口味。」陳媽媽分享道。



陳媽媽月光餅有芋頭（左）、地瓜（中）、抹茶（右）3種口味，其中抹茶口味是日本遊客的最愛。圖／賴智揚、鄒保祥

至於品嚐方式，由於月光餅食材單純、少油少糖，吃起來不如酥皮月餅般會令人感到口乾舌燥，陳媽媽說，「月光餅就算不搭配茶水，直接吃也不會太乾。剛出爐時趁熱吃，香氣最濃郁；冷藏後冰冰涼涼地吃，可以享受到彈牙口感。最建議的品嚐時間，則是出爐後第二天，當餅皮回軟後，吃起來更是皮薄Q軟。」

今年中秋節前夕，造訪大溪時，不妨繞到老街上的人氣名店大溪陳媽媽月光餅，品嚐天然樸實的好滋味，在天上皎潔明月和口中美味月光餅的陪伴下，度過美好的中秋佳節。

一年一度的中秋，你是怎麼過的呢？那些相聚一堂的歡笑聲、咬開月餅的讚嘆聲、柚皮遊戲的嘻鬧聲、咿呀盈耳的唱戲聲，聲量飽滿的月夜終歸平靜，然後繼續生活，期待下一年中秋的到來。



扁圓月光餅上的愛心印章，是陳媽媽月光餅的招牌標記。圖／賴智揚、鄒保祥

※本文轉載自 《桃園誌》No：75