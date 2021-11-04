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每日國際焦點

歐洲議會官方代表團3日抵台，台灣現在已經成為歐盟優先議題。

美國維吉尼亞州長由共和黨候選人Glenn Youngkin勝選，奪下此一長年為民主黨州，紐澤西州民主黨州長Phil Murphy也僅驚險連任，使民主黨震撼。

烏克蘭表示俄國在邊界附近屯兵9萬。

英國遭法國扣押漁船返回。

日本

岸田首相表示新閣組成前可能兼任外相。

南韓

歐美商會表示南韓明年1月生效的職場安全法律《嚴重意外懲罰法》將讓企業動輒得咎構陷入罪，大為減少投資南韓意願。

北韓

平壤大學測試機器人教學學童數學、音樂、英文。

中國

2日單日煤產出增加至1167萬噸，較10月時增100萬噸，逼近今年最高點。

印度

WHO緊急核准巴拉特生技的印度國產疫苗。

澳洲

資訊管理委員會稱Clearview AI違法澳洲隱私權法律要求刪除資料庫中所有拍攝自澳洲的人臉照片資料。

紐西蘭

恆天然合作社與美國維他基簽約合作使用其益生菌。

印尼

提前將首都搬遷至婆羅洲的計畫至2024年上半年。

菲律賓

與南韓自由貿易協定下，農產品將可0關稅出口南韓，預期將大增香蕉與鳳梨出口量。

馬來西亞

因應疫後復甦預算擴編，為取得財源，2022年暫時對營收1億令吉以上企業稅率由24%調高到33%。

新加坡

開放13國已施打疫苗者免隔離入境。

越南

越竹航空與奇異、法國賽峰集團的合資子公司簽下合作備忘錄，購買飛機引擎及設備總值17.3億歐元。

烏茲別克

總統Shavkat Mirziyoyev開除電信總局長Golibsher Ziyayev，稱其獨斷降低對Facebook、YouTube網速思慮不周。

歐盟

歐洲議會官方代表團3日抵台，台灣現在已經成為歐盟優先議題。

英國

遭法國扣押漁船返回。

法國

駐澳大使控訴澳洲於潛艇採購案欺騙法國。

德國

4500加護病床因缺工無法使用，醫護要求加薪5%未果，將發動罷工。

俄羅斯

無人機測試場延後3個月推遲到2022年2月啟用。

烏克蘭

表示俄國在邊界附近屯兵9萬。

白俄羅斯

稱波蘭媒體Belsat為極端主義組織。

捷克

公民民主黨為首的聯盟同意組成多數聯盟。

立陶宛

表示其與中國的衝突對歐洲是個警鐘：不可太過傾中。

葡萄牙

總統因總預算未能通過，將解散國會，面臨重新大選。

波士尼亞赫塞哥維納

聯合國延長授權維和，但不提到設立國際維和使館問題，以爭取中俄支持。

美國

維吉尼亞州長由共和黨候選人Glenn Youngkin勝選，奪下此一長年為民主黨州，紐澤西州民主黨州長Phil Murphy也僅驚險連任，使民主黨震撼。

加拿大

雇主開除未施打疫苗員工或強制無薪假，預期相關法律糾紛將大增。

墨西哥

法官宣布拘禁墨西哥石油公司前執行長 Emilio Lozoya。

巴西

將主辦2024年G20峰會。

阿根廷

繼食品後計畫進一步限制藥物價格。

智利

瓦爾帕萊索發生規模5.9地震。

哥倫比亞

警方上月逮捕黑幫戈爾夫家族領袖後，積極進一步打擊該幫派。

尼加拉瓜

奧蒂嘉將於7日四連任。

以色列

於通過約旦河西岸3144戶屯墾計畫後，補償性通過1133戶巴勒斯坦房屋計畫。

美國商務部將駭客工具公司NSO列入黑名單。

沙烏地阿拉伯

核准輝瑞疫苗用於5~11歲兒童。

阿拉伯聯合大公國

興建波斯灣區首座垃圾焚化發電焚化爐。

土耳其

降息後10月通膨來到2年半新高。

逮捕17名抗議美國海軍基地者。

埃及

準備12月遷至新都。

蘇丹

沙國、阿聯加入譴責政變。

奈及利亞

拉哥斯大樓倒塌已增至22死。

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