還有值一提的是在我衛生局長任務交出後，那一年發生SARS疫情。

SARS是肺部的非典型傳染病死亡率高，氣氛緊張，中國大陸醫生感染SARS傳到香港，該醫生住到一間旅館致使該旅館同樓層住客也遭感染。SARS擴散到東南亞、加拿大……也擴散到台灣。當SARS傳到台北，風聲鶴唳所以台北市立和平醫院甚至院內感染封院。病人家屬與醫護人員都很緊張。當時衛生署成立SARS應變小組，北部所有醫院都投入SARS防治工作。當時我卸任衛生局長，擔任市立醫院院長，謝長廷指派的衛生局長韓明榮甫接任，所以請我出任SARS高屏總指揮官，那時衛生署李明亮署長任命我接，游錫堃為行政院長。派林信義副院長進來，所以，我在高雄召集所有大醫院院長，提出我的兩個主張：

第一 ，遇到SARS病人不能拒收。不能因為害怕被感染而不收病人，這會讓病人跑入社區小診所導致擴散更厲害。大醫院自己要把防護工作做好，訓練自己的工作人員如何防護不要感染，但不能因為怕而不收治病人。當然收治病人一定會使醫院有所損失。不僅工作人員有風險。其他患者如聽到有SARS病人也會驚恐，急出院或不敢來看診。醫院住院率與門診都恐下降。所以我請健保局高屏李分局長醫起來開會保證：「如收到SARS病人影響住院率、看診量，就依過去三個月住院率與門診量（率）為標準。讓醫院不會有財務的損失。」

第二，邀請感染科專家教導醫護人員自我防護，並重新規劃院內動線避免感染。這都要有一套SOP。

我們在高雄做的很成功，後來高雄長庚也收到SARS病人也無擴散出來，不管高醫、榮總、阮綜合……等醫院大家都很配合。完全阻絕SARS疫情。見諸當時行政院因SARS疫情緊張，原本想要在高雄設立一大型臨時醫院，當時本欲在左訓中心闢設。並也指定民生醫院做為接受SARS病患的專責醫院，但這些（規劃）最後都未實施。因為高雄已完全控制SARS疫情。也因高雄未擴散，所以屏東與台南也都沒代誌。

SARS風波幾個月後平息，讓我們學習到「醫護人員如何保護自己並救病人」這很要緊。當時有很多醫學系的學生家長去逼教育部「要將在大醫院實習的囝仔叫回來，不能讓囝仔去照顧SARS病患」，結果教育部竟犯了一個不應該犯的錯誤。教育部竟發公文給各大醫院指SARS期間不能讓醫學生在醫院實習。我認為這是錯誤的教育。

我們要教導醫學生知道醫療這工作，本來就很危險。在18、19世紀很多西方醫療傳道人員到台灣，很多都死在當地。當時台灣傳染病很多，當時政府幾無公共衛生的功能也無教學醫院，也無醫學研究。

可是第一線的醫療傳道人員冒著生命危險在我們台灣各地照顧我們患者，他們所屬的教會有因傳染病肆虐而調他們回國，或指示不要照顧我們病患嗎？如果這樣，就沒有台灣現代醫療了。

所以，我們要知道醫療本身就是在一個危險的環境本身下，但醫護人員如何保護自己並救病人」。這道理很簡單，就如一個消防人員到火場因危險就不前往；或如警察因捉兇手或因其有槍危險就不去的道理。

「就因危險要完成任務就在你平時的訓練要如何做好」！所以我們同款我們要教醫學生在危險的環境如何保護自己，並有能力保護自己。這才是好的教育與訓練。

所以，我們對我們下一代不要有一個錯誤的觀念「危險的事不要做」、「危險的所在不要去」…過度保護下，其擔任醫生若遇到狀況不會處理、不會救人甚至連自己都無法救。

所以，我感覺SARS也讓台灣醫界與教育界要有一個反省。



全世界第一個發現SARS病毒的是義大利醫生卡羅․歐巴尼。圖／擷自歐巴尼紀念基金會臉書

卡羅․歐巴尼──愛心與勇氣的典範

全世界第一個發現SARS的病毒是義大利醫生歐巴尼其在越南救一位染病的台灣病人，那病人是台商在香港感染SARS，到越南發病，住在法國醫院造成法國醫院醫護人員受感染，歐巴尼是聯合國派去越南的顧問，歐巴尼採取台商檢體在顯微鏡下發現是冠狀病毒，所以歐巴尼是第一個通報世界衛生組織指出SARS是冠狀病毒所引起，對世界非常有貢獻。但歐巴尼因救台商而感染SARS喪命，所以我們台灣人也要感謝這一位外國醫生冒險救我們與越南患者。

歐巴尼是第一個將該越南醫院隔離，阻隔SARS不要再向外傳染。其實，他本非臨床醫生，而是寄生蟲的專家。所以當他被要求要去看生病的台商時，他的太太跟他講這很危險不要去。但歐巴尼跟太太說：「我當醫生就是當病人需要我時，我就要在病人身旁與其共同打拼來對抗疾病。幫忙病人度過危機，今日假設未去，那讀醫學要做甚麼？」

歐巴尼從學生時期就常去非洲義診，從醫學系畢業後就志願參加「無疆界醫師組織」，這是專門去全世界最危險的地方救人的醫生團體。包含阿富汗戰爭，難民很多的地方，無疆界醫師組織都去救人，歐巴尼就是該組織的領導者，所以他有這種愛心與勇氣，不管危險也要去救人，這是很值得我們學習與反省的典範。

所以在衛生局工作結束到醫院服務期間，發生SARS疫情非常值得記錄下來，我們台灣人不要忘記傳染病在我們過去歷史事很平常且時常發的，像瘧疾這種傳染病早在清朝與日治時期就導致很多人喪生。SARS那年（2003年）台灣有八十多人喪生，而瘧疾流行時曾導致一、二萬人死亡，所以我們遇到傳染病不要怕，甚麼都不敢處理甚至要逃避。

台灣是第一個脫離瘧疾的國家，在二戰後，台灣醫學前輩有辦法把瘧疾完全撲滅，而且在全世界中台灣是第一個成功的案例，所以我們在台灣讀醫學的人要有信心。因著醫學的不斷進步與我們的奉獻，一定有辦法克服傳染病帶來的恐懼。所謂「恐懼來自無知」，都是因為不知如何應付問題才會有恐懼，只要我們願意更深入了解問題，就無所畏懼。作為醫生就是不要害怕遇到不明的疫情，要深入了解與研究如何控制疫情並撲滅它才能助人。

我感覺每一個行業都有其專業或倫理與天職，要讀醫學就要了解醫學目的、目標與使命，那一次的SARS疫情就是值得我們共同思考的課題。

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