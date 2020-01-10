中選會今（10）日表示，11日零時起，不得用任何方式為候選人或政黨助選及宣傳，違者最高處新台幣500萬元罰鍰。圖／擷自中選會影片

總統、立委選舉明天投票，中選會今（10）日表示，投票日當天零時起，不得用任何方式為候選人或政黨助選及宣傳，違者最高處新台幣500萬元罰鍰。

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉明天進行投票，中選會提醒，這次選舉總共可投3張選票，包括總統副總統、區域及原住民立法委員、以及全國不分區及僑居國外國民立法委員政黨票，投票所內設置3個票匭，選舉人投票時分別將3張選票投入不同票匭。

此外，務必記得帶身分證，投票日當天戶政事務所無法補發身分證，沒帶身分證將無法投票；若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代，沒帶投票通知單也可投票，但可先查詢選舉人名冊號次在「第○頁第○號」，以節省時間。

根據「公職人員選舉罷免法」第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動。若當天在投票所內或附近拉票、散發傳單、傳送簡訊、重新張貼、懸掛或豎立標語、旗幟、使用宣傳車輛或擴音器、穿著候選人競選背心於投票所附近徘徊不去等，都會構成「競選或助選活動」。

中選會指出，11日投票日當天零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違者將處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰，經制止不聽者，還可按次連續處罰；另，禁止攜帶手機、攝影器材到投票所，禁止亮票、撕毀選票、攜出選票等行為，攜出選票會被處以1年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣1萬5千元以下罰金。