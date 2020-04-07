非常感謝民報自2020年1月13日之後，連續刊登｢台灣建國聲勢為何弱化消失｣等，一系列有關台灣獨立建國的八篇論述，最後在此做一總結。

台灣未能獨立建國的核心問題是，台灣的政權一直維持中華民國體制，同時憲法與外交政策都自我主張「一個中國」，自稱是代表全中國的政府。從來沒有主張「兩個中國」，或宣布台灣的中華民國是與中國無關的另一個國家，也從來沒有宣布台灣獨立。在此前提下，國際社會根本無法認定，兩岸是國與國關係，各國也無法「越俎代包」承認台灣是國家。自我維持中華民國體制之下，台灣各界爭論「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」也沒有意義。若迷失在「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」的主張，必然影響台灣人的認知，認為台灣與中國無關，使中華民國合法化，誤認為中華民國台灣可以成為國家。

各界也提出很多理論，認為台灣有人民、領土、政府、軍隊，也自我選舉總統、國會議員所以是國家，即使各國不承認，無法加入聯合國與國際組織，台灣沒有法理獨立，也是事實獨立的國家。

宣布獨立是成為國家的核心要件

但是，這些說法忽略成為國家最重要的核心部分，那就是表達獨立意願，自我主張是國家，宣布獨立。台灣缺少自我主張是國家的前提要件之下，即使具備各種其他國家條件，也無法成為獨立國家。特別是，台灣維持著中華民國體制，憲法與外交政策都自我主張「一個中國」，自稱是代表全中國的政府。這都是自我否定是與中國無關的國家，當然更無法使台灣獲得國際社會承認，成為獨立國家。

維持中華民國體制可以使台灣成為國家，是台灣內部與國際社會認知上的最大差異。即使主張中華民國台灣已經是獨立國家，也應該由憲法體制、外交政策、與中國關係，依據國際法理輪提出說明，同時向各國要求國際法的｢國家承認｣。

由以上論述，台灣獨立建國的步驟：

第一步是，廢棄漢賊不兩立的「一個中國」外交政策，台灣入民不需要再浪費稅金，維持代表「全中國政府」的邦交，與北京政府爭中國代表權。

第二步是，依據現行的中華民國憲法，台灣和中國就是同屬於一個中國，分成兩個地區。所以必需廢棄中華民國憲法，制定台灣共和國憲法，台灣才能成為獨立國家。

第三步是，宣布獨立表達獨立意願，申請加入聯合國與國際組織，台灣才能成為國際安全保障體系保障之下的獨立國家。