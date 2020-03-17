武漢肺炎造成全面性的衝擊，菲律賓今天宣布關閉金融市場，成為全球首個因疫情關閉金融市場的國家。圖/取自菲律賓證交所臉書

菲律賓宣布，即日(17日)起，股市、匯市及債市無限期停止交易，成為全球第一個因武漢肺炎疫情關閉金融市場的國家。

根據菲律賓證交所 (PSE) 和菲律賓銀行家協會 (BAP) 今(17 日)發布公告，暫停交易命令即日起生效，等待進一步通知。

菲律賓的疫情蔓延，目前總計有140宗確診病例及11宗死亡病例。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上周宣布，15日起封鎖馬拉尼大都會地區，直至下月14日，期間暫停進出馬尼拉的海陸空交通。但

為控制惡化的肺炎疫情，菲律賓周一宣布將封鎖範圍進一步擴大至整個呂宋島，並對所有家庭實施嚴格的家庭檢疫。呂宋島將暫停交通運輸，實施對食品和基本衛生服務的管制，更會加派人員執行檢疫程序。

今日，菲律賓又祭出重大防疫措施，宣布17日關閉金融市場，股匯市及債市全面無限期停止交易，成為全球第一個因武漢肺炎疫情關閉金融市場的國家。

根據資料顯示，美國股市在911恐怖攻擊後約一周曾關閉，香港股市也曾在1987年「黑色星期一」股市暴跌後暫停交易，希臘股市則在2015年關閉大約五週。

對於關閉金融市場防疫功效，各界看法不同，有專家認為這只會增加投資人的恐慌，也專家認為可以讓市場冷靜。美國證管會 (SEC)、那斯達克公司強調股市應該維持正常運作。