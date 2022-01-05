美國總統拜登警告說，由於新冠病毒的Omicron變種，「病例將持續上升」，「接下來的幾個星期將具有挑戰性」。

拜登星期二（1月4日）與他的新冠疫情響應團隊會晤後發表了這番評論。拜登鼓勵美國人「好好利用我們已經有的」，並說：「沒有任何人有藉口不接種疫苗。」

拜登還談到了目前令很多美國人懊惱的檢測短缺現象。

他說：「我們正在做出改進。」

拜登總統沒有回答記者提問。

美國眼前正在應對最嚴重的新冠病例激增。彭博社星期二報導說，24小時內通報病例超過了1百萬。

拜登敦促學校保持開學，但是病例激增打破了一些校區的開學計劃。

洛杉磯的學校將把開學日推遲到1月11日，學生在獲准進入學校場地前必須出示新冠病毒檢測的陰性證明。

首都華盛頓的學校定於星期四（1月6日）復課，學生們也被要求出示檢測陰性證明。

芝加哥和西雅圖的學校系統也強烈建議學生在返校前進行檢測，但是沒有做出硬性要求。

感染病例的激增還讓很多學校缺乏足夠的教師和員工，難以展開面授教學。

類似的問題也在影響其它部門。

史密森尼學會宣布位於首都華盛頓幾座主要博物館將被迫關閉或減少營運時間至少12天，因為該機構遭遇到「前所未見的人手短缺」。

在聖誕節前開始，很多航空公司由於缺乏健康的機組人員，被迫取消航班。

上個月，拜登列出了新的有協調的努力，以抗擊Omicron變種，包括派遣聯邦醫療保健人員前往人手短缺的醫院，在全國各地預先儲備醫療設備並宣布向美國人提供5億隻新冠病毒檢測盒的計劃。

目前還不清楚人們何時可以得到這些新的檢測盒。

相關影音