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每日國際焦點

美國完成阿富汗撤離。關閉大使館業務轉移到卡達。

國際原子能總署警告，北韓於7月初有重啟核反應爐跡象，可製造武器級鈽。

以色列國防部長Benny Gantz與巴勒斯坦當局罕見會談，同意貸款5億謝克爾（1.55億美元）。

南非發現新種冠狀病毒變種，研究中。

阿富汗

美國完成阿富汗撤離。關閉大使館業務轉移到卡達。

塔利班表示將會接收被歐洲國家拒絕的難民，但他們會上法庭受審。

伊斯蘭國承認犯下30日對喀布爾機場的火箭攻擊。美國飛彈防禦系統攔截5枚火箭。

俄國喀布爾大使館仍運作以與塔利班政權建立關係，派遣額外撤離班機，於鄰國舉行聯合軍事演習。

日本

回應防制洗錢金融行動工作組織要求，日本財政部宣布3年反洗錢加強金管計畫。

又發現100萬劑莫德納疫苗有問題。

北韓

國際原子能總署警告，北韓於7月初有重啟核反應爐跡象，可製造武器級鈽。

澳洲

全球第四大鐵礦生產商Fortescue金屬集團宣布旗下Fortescue未來工業發展綠氫，供煉鐵取代煤，將成為首個綠鐵供應商。

菲律賓

杜特蒂副手、參議員Christopher "Bong" Go回絕參選總統，可能將由杜特蒂女兒出征。

馬來西亞

新任總理Ismail Sabri Yaakob因接觸染疫病人遭隔離。

中國

禁止18歲以下每周玩遊戲超過3小時，騰訊股價應聲下跌。

歐盟

Google 、Facebook 、微軟是歐洲三大政治獻金企業，對抗歐洲打壓美國科技大廠政治壓力。

英國

瓦斯電力市場辦公室未來5年內將提供4.5億英鎊經費提升瓦斯電力網路的綠能創新以及維持能源價格低廉。

法國

未來3個月內將捐贈1000萬劑疫苗給非洲。

德國

8月通貨膨脹來到13年來最高。

鐵路工會宣布將第三次罷工。

俄羅斯

警告蚊子傳播的西尼羅河病毒可能因秋季氣候緩和而增加擴散。

烏克蘭

總統澤倫斯基將訪美至白宮會見美國總統拜登。

捷克

歐盟認為捷克總理Andrej Babiš未能迴避利益衝突，威脅凍結信託基金付款。

匈牙利

與俄羅斯天然氣工業公司簽訂15年長期天然氣供應合約，10月1日起生效。

希臘

警方出動催淚瓦斯、水砲驅散反防疫措施抗爭。

美國

野火逼近加州太浩湖，遊客與居民撤離。

加拿大

推動給予補貼獎勵，鼓勵2030年前計畫興建2個碳儲存計畫。

墨西哥

過去15年來毒梟大戰導致9萬人失蹤。

巴西

報告顯示2019~2020年28%巴西出口黃金均為非法採礦所得，達48.9噸。

疫情紓困措施使銀行準備要發給人民的現金，刺激銀行搶案大增，30日又發生20重武裝歹徒以10輛車搶劫阿拉薩圖巴市銀行。

阿根廷

受到大旱影響，2020年12月到2021年11月年度小麥生產僅1700萬公噸，但預計下一年度不受影響可望達1900萬公噸。

智利

與阿根廷重啟談判討論南美洲最南端島嶼領土及大陸棚主權爭議問題。

巴拿馬

國民大會一致通過醫用大麻合法化。

以色列

國防部長Benny Gantz與巴勒斯坦當局罕見會談，同意貸款5億謝克爾(1.55億美元)。

沙烏地阿拉伯

6月非石油出口年增40%。

土耳其

總統艾爾段與阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲Mohammed bin Zayed Al Nahyan通話，顯示兩國關係改善。

敘利亞

德拉反抗軍攻擊政府軍據點，政府軍開火反擊，4士兵1平民死亡。

黎巴嫩

爭奪短缺燃料引發什葉派與基督徒村莊衝突，軍方介入。

阿爾及利亞

逮捕非法入境的突尼西亞前總統候選人、電視大亨、突尼西亞之心黨主席Nabil Karoui。Nabil Karoui在突國尚有洗錢、逃稅官司。

南非

發現新種冠狀病毒變種，研究中。

奈及利亞

將與Bitt公司合作推出本國加密貨幣「e奈拉」。

蘇丹

反抗運動呼籲抗爭後，政府關閉網路並派軍巡邏市街。

波札那

調高2021年經濟成長預測至成長9.7%。

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