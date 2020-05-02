「他」從台商電子業，返台轉入發展生技領域12年至今，精神與活力越來越有勁！健茂生物科技董座許長祿並準備在東吉島建立世界第一座有機島。他希望有一天讓澎湖人驕傲，讓全世界遊客到台灣不只是在本島….(圖/陳俊廷)

「他」從台商電子業，返台轉入發展生技領域12年至今，精神與活力越來越有勁！健茂生物科技董座許長祿說：「果樹要長青，人更需要凍齡長青」…

健茂生物科技位於加工區臨廣園區以「提升檸檬多酚含量的無糖發酵」專利，發展多項相關產品MIT創新研發享譽海內外。本身是澎湖人的董座許長祿還發起成立「臺灣離島有機友善農業發展協會」並準備在東吉島建立世界第一座有機島。

東吉島現在僅剩19個居民，包含公務單位人員共僅不到40人在該島，惟該島是台澎航線，甚至是唐山過台灣時重要中繼驛站，當前從高雄搭機飛馬公可見該島。許長祿指東吉島過去全盛時期曾有2000多人，該島曾非常繁榮，所以有打井該有的設施也都有，他數次登島盤點發展有機島的狀態，他選擇與澎湖代表作物之仙人掌同科、可耐風含與乾燥的火龍果。

眼光獨到的許長祿說，該島的海面上是黑水溝海洋潮流交會，有更多營養元素培育蔬果，他舉澎湖科大針對日本琉球發展海葡萄與長壽的研究報告為例，他認為東吉島也能發展海葡萄與火龍果，為此，他希望打造東吉島成為有機農業的亮點、能觀賞也具經濟價值的有機農業示範場域。許長祿指其向長榮航空林董事長說，如果有一天東吉島變成生態地景，這條航線就會更有價值，他舉曾與所有世界遊客一樣為了看喜馬拉雅山聖母峰曾搭機從尼泊爾到不丹，就僅為山頂，許長祿希望有一天讓澎湖人驕傲，讓全世界遊客到台灣不只是在本島….

「福克蘭群島有機面積占所有耕地約36﹪」。許長祿認為這是全世界發展有機農業做的最好的地方。相對而言台灣農業雖然也做的很好，惟根據農委會農糧署資料截至2018年台灣有機面積約僅8700公頃，這占咱所有耕地面積僅1.1﹪，顯示台灣有機農業發展比例太低，猶待努力外，這也看見還有近99﹪仍還需要用農藥施做農業….

『健茂生物科技』為台灣業界無糖發酵技術先驅，突破了現有產業界仰賴糖份發酵的傳統技術取得「提升檸檬多酚含量的無糖發酵」等多項專利，以科學植菌技術，讓蔬果營養科技化，以X-Leo99專利復合菌，單方無糖發酵活性抗氧化多酚，轉融拉升優質成分。「新力活」為健茂之自主品牌，「新力活多酚」是健茂推出的主力商品。

董座許長祿在電台節目首公布最近即將發表的MIT新產品，他說：「脣植畫口紅」含豐沛醇厚植物油，這是世界第一支利用天然蝦紅素與天然檸檬苦素油精華所作的口紅，是世界第一支植化素口紅。

此外，沒有酒精的「紅酒多酚」原料來自南非，完全未使用農藥的葡萄，在當地發酵運回台灣再經過數次無糖發酵，把其酒精降至零，這款「紅酒多酚」具紅酒本來具有的效能與風味外，因無酒精，所以喝了也沒酒駕違規問題。健茂生技位於加工區的臨廣園區，在高雄捷運美麗島站旁3號出口(臨南華商圈新興市場)的旗艦店(新興區中山一路80號)有展示相關最新產品。許長祿指健茂生技以發展農業生物科技為主軸，「新力活」為健茂之自主品牌，「新力活多酚」是主力商品，已成功地拓展全球市場。

「果樹要長青，人更需要凍齡長青」！從電子事業轉入發展生技領域12年至今，許長祿其身體健查報告至今已無紅字。許長祿說，人生與事業大道第一要有正向思維陽光心態；其次，不論多忙每日一定要運動加速代謝；他笑稱自己轉入生技自己開發產品，也讓自己身體正向循環；許長祿在電台節目分享無糖人生養生之道，完整內容5/3(日)中午12點至2點高雄民生電台89.7民報之聲。