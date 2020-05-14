有關中原大學招名威教授在課堂講到武漢肺炎、中華民國，而被中原大學兩次要求在學生面前公開向「中生道歉」事件。這只是突顯台灣教育底層鮮為人知的陰影而已，若不從整個台灣教育環境去揭露它長期以來結構性的問題，其實只是看到它的冰山一角，潛藏在大陸棚底下才是它真正的病灶原因。

戒嚴威權時期台灣教育體系，從小學到大學是黨國體制下作為洗腦台灣人民的機構，教育部就是它的執行機關。長期以來，這種體制下訓練出知識份子無不具有大中國主義意識形態。這也說明這個事件中，高教司宋雯倩科長無關痛癢的說：「昨天來此才知有這樣的情形？」甚至，教育部長潘文忠看似力挺學術自由，不容許矮化國格，但又言不及義的「學術交流是必要的」。學術交流是必要的話，那國格是否可以踐踏？

早期台灣私校背後都有靠山

其次，早期台灣私立學校的建立，其董事長在當時絕對是黨國權貴勢力，不是教育背景出身的就是黨務系統出身的大老，才有辦法興建學校。這些學校也必然聽命於黨國政策，成為洗腦台灣人的外圍機構之一。這些具有黨國背景的學校，在開放兩岸交流過程中當然需要中生，甚至到中國建立關係企業。中原大學壓抑中華民國成就中華人民共和國也就不是新鮮事了？

再次，筆者有幸成為一個流浪教師，遊歷過諸多私立大學，學校在每學期開學之前都會有所謂「學前會議」，在會議中有些學校會三令五申地告誡老師，千萬不要在課堂上講政治，挺藍、挺綠或挺紅。但是因為就如上述政黨關係，學校高級主管非藍莫屬，他們歡迎國民黨政要如馬英九為其宣傳號召；甚至，以兩岸交流的名義放任中國大學政黨人物（在中國大學有一個很特殊的單位，就是學校有黨書記，其層級與校長同等），在台灣的大學宣達中國對台政令（如三中一青等等惠台政策），灌輸培育兩岸青年即是培育「祖國的未來、民族的希望」？

因此，中原大學要求招名威教授向「中生道歉」事件，從這個脈絡中就可以透視出台灣教育體制的荒謬與危機。教育部是否需要轉型正義？