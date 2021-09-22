最近國民黨的主席選舉沸沸揚揚，非常熱鬧。候選人有前黨主席及總統候選人朱立倫、現任主席江啓臣、前彰化縣長卓伯源，以及孫文學院、兩岸統合會的張亞中。最近張亞中由於戰鬥力強，發言激進，受到國民黨內黃復興黨部及傳統威權遺老派的支持，民調居然突出居冠，爆出黑馬。

自從1990年代，台灣進入總統民選的民主時代，國民黨過去以獨裁、威權及黨國體制以及由一群作威作福，享受特權的黨工及特定族群控制，來欺削台灣人民的優勢不再，國民黨在台灣的存在自然發生了大變化。

這個變化產生了幾個結果：

1. 政黨政治及輪替的產生，使國民黨不再是能夠呼風喚雨的黨國。

2. 黨國不再合體，國民黨失去了伸手即來的資源。特權階級不再能坐享其成。

3. 人民以國家前途及全民福利的要求來選擇政黨，投下神聖的一票，不再被國民黨逼著走。

4. 曾經在國民黨庇蔭下的特權族群，終於失去了主子恩賜，不勞而獲的特權。這群「人不為已，天誅地滅」的一群，就成了台灣社會中，常以抹黑、謠言、無理杯葛，甚至暴力的社會破壞者。他們卻不知這種行徑，在這共同的國土上，也可能造成自己的同歸於盡。

5. 當然國民黨中也有一些有志之士，他們知道民主政黨制度，就是執政黨與在野黨的理性競爭，真誠合作，以全民福利，國家前途，永世幸福為目標，也是國民黨今後要繼續存在的必要路線，才能受到人民擁護，國民黨才有機會存續。可惜這些人終究少數，孤掌難鳴。難怪根據張亞中說，今天國民黨的黨員，四十歲以下的，不超過3%，這數字代表的是什麼？國民黨的續用蠟燭在那裏？

今天台灣這個國家面臨的問題是什麼？國民黨有否能解決實際問題的能力？

兩岸關係：

「九二共識」欺騙人民

國民黨一直抱著「九二共識」，說它是解決兩岸危機，和平相處的萬用靈丹。在這次的黨主席選舉中，這也是全體候選人最一致的訴求。但是所有主張「九二共識」的人，都不曾問過習主席，習主席除了一國兩制之外，他何曾承認過「九二共識」？「九二共識」除了「兩岸一中」之外，還有「一中各表」？而「各表」的內容包括什麼？承不承認「中華民國」存在？

國民黨人一直以為馬英九時代，因為承認「九二共識」，所以兩岸比較平靜。但大家忽略了當時中國的經濟，軍事狀況，江澤民及胡錦濤的領導風格，與今日中國現狀及習近平的霸性大有不同。習近平的自卑又自大的作為，在南海、東海及台灣海峽的挑釁引起了國際的憤怒，也促成了國際合作抗共的新局勢。國民黨還想以實質是投降代名詞的「九二共識」來欺騙人民，妄顧現實，難怪國民黨會奄奄一息。

再說，國民黨的政策是什麼？

國防力量：

除了希特勒、毛澤東和習近平之類的自大狂之外，每一位領袖或人民都是響往和平自由的社會。不過，即使是中立國的瑞士，也保持了人人皆兵，強大的國防整備。但國民黨一再杯葛國防預算，說是執政黨在向美國付保護費？請問您們的國防政策除了投降以外是什麼？

經濟政策：

在中天新聞的政見辯論中，甚至有卓伯源候選人說台灣人民正在過著水深火熱的生活。那麼國民黨的經濟政策是什麼？記不記得當年馬英九把改善台灣經濟的希望，全數寄託在開放中國人民來台旅遊及農產品統銷中國，結果成了自找苦吃的緊箍咒。當中國用打擊觀光，不許中國人民來台灣旅遊時，台灣立即發生旅遊業蕭條，國民黨還怪罪到後來的執政者。他們也曾反對採取多邊貿易及生產的南向政策。這次候選人為什麼不談談建設性的經濟政策？

防疫及疫苗：

這次世紀大災疫，陳時中把台灣疫情控制到，即使在缺少疫苗的情況下，兩波疫情都可控制。甚至每個病人的接觸者都可以追蹤檢篩，以各種政策來成功控制疫情，那一個國家做得到？國際上都稱讚台灣的成就，國民黨卻一直說防疫錯失。更可惡的是，國民黨的立院黨團總召費鴻泰甚至批評陳時中，「根本應該被槍斃」。後來還上節目說「槍斃10次都可以!」。至於國民黨怪疫苗拿不到，怎麼不提習主席的百般阻擾？國民黨人不要忘記，說一套，騙一套，只會讓自已更沈淪。

至於台灣這國家還有許多執政黨正在努力執行的政策，諸如老幼福利照顧、年金改革、綠色能源、轉型正義、國民住宅、生技及半導體工業的發展、疫苗自主等，國民黨不但不以全民福利，國家前途，永世幸福為目標來協助，反而諸多阻擋。甚至卑鄙地把司法改革，轉型正義及中天續約事件說成是「東廠」，「假民主，真獨裁」。把綠源政策說成毀藻礁，破壞環境。年金改革，廢除18%特權，避免破產，說成剝削退休者。生技及半導體工業的發展說成操縱股市，利益掛勾等等。甚至最近台灣最迫切的要申請進入「跨太平洋夥伴全面進步協定」的CPTPP，國民黨也一再將萊豬進口做無科學根據的攻擊，甚至要以公投來破壞台灣在國際社會的誠信。

更可嘆的是，目前在四位候選人中以兩岸統合會的張亞中在黨中人氣顯然最旺，他在黨職中雖是一匹黑馬，但是在國民黨的支持者已經剩下那些還活在特權時代，不惜以投共、抹黑、欺騙和暴力相向的所謂「戰鬥藍」們，張亞中口氣凶猛，戰力旺盛，正合口味，同時黨中也只有這批人才最熱衷出來投票。所以很可能他就是下屆的國民黨主席。

在一個民主制度的國家，民主制度也許不完美，但卻是最好的制度。我們希望台灣有各種政黨來做合理的制衡，更希望這個當年孫中山以民有、民治、民享理念建立的國民黨，在被後繼者幾十年的扭曲之後，可以改過自新，老幹新枝，浴火重生，成為一個能為台灣國民造福的政黨，而不只是卓伯源在中天辯論會中，兩句驚人之語的那種政黨，「反對萊豬，就是反對民進黨！」，「國民黨要救人民於水深火熱之中，2024年就是國民黨重返執政，執政後，一切就引刃而解」。這句「一切就迎刃而解」，腦殘？？

明眼人都知道，這次四位候選人犯了跟其他國民黨人同樣的致命毛病，他們不以宏觀，建設性的治國之道，或如何改革國民黨來爭取選票，卻以攻擊、詆毀執政黨的政策為手段，加上國民黨立委在國會裏往往以暴力相向，癱瘓國會的手段，如今想要重回執政，那是本末倒置，緣木求魚。國民黨人們，孫文說：「革命尚未成功，同志仍須努力」。

但是，我必須提醒您們，您們抓錯了最後的一根稻草!!!!