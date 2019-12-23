把語言文字當遊戲，故意把語意過度簡單化，是人類對語言的極端不敬。柯文哲說「垃圾不分藍綠」就是一個例子。圖／林世昌（資料照）

台北市市長柯文哲醫師曾說：「垃圾不分藍綠」。當年他開始競選台北市長 自喻「白色的力量」。

兩個短句，11個中文字，毫不含糊地說，藍色是垃圾，綠色是垃圾，白色不是垃圾，白色是力量。

柯市長，你是大錯特錯。因為，你只是醫師，不是物理學家，筆者原諒你的錯誤。

為什麼？

白色是彩色垃圾的大集合

白色，或白色光，在三菱鏡的光繞射分析下，呈現數不盡的彩色光譜。從赤紅， 紅色，橙色，一直到黃，綠，藍，紫，灰，什麼顏色都有。依照柯市長的說法，白色也是垃圾。更正確的說白色是超級垃圾，因為它是紅垃圾，橙垃圾，黃垃圾等數不盡彩色垃圾的大集合。

那麼，柯醫師的白外套下有什麼單元色？

赤紅色，他甚崇拜毛澤東。

紅色，他口口聲聲兩岸一家親。

橙色，他遊走兩岸推銷器官移植。

黃色，他說自己也是台商，從事生命買賣。

綠色，他說自己是墨綠。

藍色，他與宋楚瑜滿投合。

紫色，他不避諱與遠雄互動。

黑色，他……

事實上，因為他是醫生，筆者就原諒柯市長。但是此一觀點乃有商討餘地。

柯醫師在求學的過程，應該探討過人體感官系統與腦部運作。宇宙萬物的存在是獨立於人體經過腦神經解釋的感測。

人類創造語言，以語言形容經由視、聽、觸、嗅、味、各種感官系統察覺的外在世界。基本上，宇宙的物體無所謂「顏色」，「顏色」是人的視覺及語言所製造的。到目前為止，人還不知道獅、虎、象等動物所看到的世界，是何顏色。

談到語言，此一工具對人類是福是禍還很難下論斷，科學記載是福，文字獄是禍。語言文字也可提升／摧毀1個族群、1個國家。

把語言當遊戲是大不敬

把語言文字當遊戲，故意把語意過度簡單化，是人類對語言的極端不敬。說「垃圾不分藍綠」的行徑，就是後一行為。

許多讀者都可輕易的說，「罪惡不分老少」，「罪惡不分貧富」，「工作不分貴賤」，「性感不分男女」等等寫不完的耍嘴詞。運用這種詞句，事實上只顯示其本身智慧的淺薄。

是的，藍綠皆有垃圾。但是，綠垃圾與藍垃圾乃有相當大的區別。

柯市長是醫師，更應該了解「癌症不分男女、不分貴賤、不分老少」等等聽似正確但過度簡化此疾病嚴重性的文字遊戲，並不會鼓舞患者。

柯市長，你可願意接受「政客不分正邪」？