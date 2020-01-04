高雄市第六選區立委候選人吳益政結語前呼籲選民支持小黨，打破兩大黨綁架民意的現況，讓小黨進入國會發揮制衡功能，也讓兩大黨中優秀的立委能夠跳脫黨意，為人民發聲。

「2020大選，不管總統、立委支持誰、不管政黨票要投哪一黨，都要問自己支持的人選，要怎麼解決高雄的問題」。高雄市第六選區立委候選人吳益政今在高雄公辦政見會表示，要讓高雄擁有「財政自主」、「經濟發展」、「環境永續」的自主權，解決自己的問題。

他結語前呼籲選民支持小黨，打破兩大黨綁架民意的現況，讓小黨進入國會發揮制衡功能，也讓兩大黨中優秀的立委能夠跳脫黨意，為人民發聲。

第十屆立法委員候選人公辦電視政見發表會，高雄市第六選區（苓雅區61里、前金、新興、鼓山、鹽埕）場次在今4日（六）舉行。吳益政首先分析高雄的負債，包括帳面上和隱形的高達3000億，他指出，高雄現在一年大約上繳稅金約1400億到1600億，而統籌分配款和特別補助款，只分到約600到700億。他指出，很多政治人物都發現這個問題，但20年來都沒有解決，他主張廢除現行的財政劃分法，參考德國的做法設計「分稅制度。」讓高雄可以創造自己的財富、而不是仰賴中央的分配，高雄才能依照自己的狀況，選擇自己的產業，解決包括財政、環境污染在內的各種問題。

其次吳益政談到氣候變遷的因應與污染防治，他主張課徵碳稅、改革空污費，將「外部的成本內部化」，讓製造排碳和污染的企業來承受成本。大企業的股東往往拿員工的生計來抵制環境進步的法案，製造對立。吳益政強調，課稅並不是反商，而是透過制度的力量，加速產業升級和轉型。政府收取稅金，來鼓勵企業減碳減污、扶植低污染的新創產業，發展綠能、解軌國際，最後也是高雄會受益。

針對年金改革，吳益政認為年金改革最根本的弊病在經營成效不彰。各退休基金的總額高達5兆，只要能多賺3到5%，每年就會多出1500億到2500億，比年金改革省下的還多。政府手握5兆的資金，卻無法有效投資，這是政府財務管理能力不足，不應該由人民來負責。

在三大問題之外，吳益政也提出高鐵浮動票價，增加離峰優惠半次；活化舊市議會，發展金融科技園區等政見，延續去年競選議員時「循環城市」的政見主軸。