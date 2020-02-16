面對武漢肺炎，民眾千萬不要高估台灣防疫能量，以為台灣是醫療和公衞衞生世界第一名；只要小小破口台灣就會手忙腳亂，台灣其實只是泥菩薩過江。圖／陳惠卿

其實現在才2月中旬，是政治人物主動提到清明節，否則根本不需要討論清明疏運議題；武漢肺炎的防疫工作千頭萬緒，日前日本被武漢肺炎攻破，台日交流非常頻繁，唇亡而齒寒，疫情一日數變，根本就還不用想到四月初的清明節！

面對武漢肺炎，民眾千萬不要高估台灣防疫能量，以為台灣是醫療和公衞衞生世界第一名；只要小小破口台灣就會手忙腳亂，台灣其實只是泥菩薩過江，形勢嚴峻自保都很難，如能自保已經謝天謝地！

借用2003年的抗煞經驗來說明，當年台灣是除中國和香港以外的最大感染國，感染確診人數達346人，共73人死亡，確診病例死亡率是21.1 ％，剛開始時我們政府一直以零死亡率自傲，國人也多在自爽；後來證明台灣和其他先進國家其實一樣，也沒有高明到哪裡。

政府一定要以「國人優先」為原則，才有公平正義可言；形勢險峻，沒有到九局下半，一切輸贏都未知；武漢肺炎病毒無孔不入，未來也很可能從日本傳進，國人切不可大意。

「躲在家裏，病毒不會找到你。」是防疫簡單的最高指導原則；針對在世界各地的台灣人，包括在中國的台商在內，呼籲今年清明節就不要大費周章回台祭祖，拜拜心意最重要，可以就地感念祖先即可；清明節是中國交通運輸非常擁擠的時候，病毒最喜歡機場、港口、密閉空間的交通運輸工具和人潮眾多的地方。

祖先一定希望子孫健健康康平平安安，防疫工作是我為人人、人人為我；你平安，我平安，大家都平安；你健康，我健康，大家都健康。