獨立中文筆會強烈抗議，香港有關當局於6月30日再次拘捕本筆會獄委顧問、港支聯會副主席鄒幸彤女士並於7月2日裁決不准保釋一一這是又一起以言論罪的典型文字獄案件，嚴重違反中國憲法、香港基本法和國際人權公約有關言論表達自由的條款。本筆會為此呼籲國內外各界密切關注是案，敦促香港當局立即無條件釋放鄒幸彤女士。

鄒幸彤女士，現年36歲，香港大律師， 自由撰稿人，英國劍橋大學物理學和哲學雙碩士。鄒女士一向關注香港及中國的言論自由等人權狀況，2010年3月成為香港市民支援愛國民主運動聯合會（港支聯會）義工，6月加入獨立中文筆會，2013年10月當選理事並兼任網絡工作委員會主任，現為獄中作家和自由寫作委員會（獄委）顧問。她自2016年起任港支聯會副主席，今年6月3日在臉書（facebook）等社交媒體上介紹港支聯會計划次日夜舉辦六四燭光紀念晚會，表示要以「個人名義」到會，但次日上午遭香港警方以「宣傳未經批准集結」為由拘捕，被關押33小時後以一萬港元獲保釋一一本筆會於6月26日曾在關於香港關於香港人權侵犯案的抗議聲明中發達了關注。6月29日，鄒女士在臉書上載「七一維園見」的圖片及相關貼文，雖隨後刪帖，但次日仍遭警方取消保釋再次拘捕，並以「涉嫌煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪名起訴，7月2日由香港西九龍裁判法院裁決不准保釋，被拘押在香港特別行政區警務處荃灣區警署拘留室，將於7月30日再行庭審。

獨立中文筆會認為，香港有關當局拘押並起訴鄒幸彤女士，完全只是基於她在網路社媒上發表的言論，這是自去年《蘋果日報》創辦人、香港壹傳媒集團主席黎智英先生等數十位泛民主派人士遭拘捕並判刑及上月24日《蘋果日報》被迫終刊後，又一起以言論罪的典型文字獄案件。本筆會再次表示強烈抗議，呼籲國內外各界密切關注此案，敦促香港當局立即無條件釋放鄒幸彤女士及黎智英先生等其他所有因言獲罪的良心犯。