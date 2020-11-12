參議院選舉截至目前為止的開票成績確立了參議院多數黨爭奪戰的最終結果將取決於明年1月5日喬治亞州兩個參議員席位的特別選舉。圖為喬治亞州爭取連任的共和黨聯邦參議員珀杜（右）與現任共和黨聯邦參議員羅夫勒（左）。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

在大選八天後，根據美聯社、美國有線電視新聞網等多家美國媒體星期三（11月11日）預測，阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Sen. Dan Sullivan, R-AK）擊敗民主黨支持的挑戰者、獨立參選人葛羅斯（Al Gross），順利連任。與此同時，北卡羅來納州聯邦參議員蒂利斯（Sen. Thom Tillis, R-NC）星期三也以微弱優勢贏得選舉。

阿拉斯加州和北卡羅來納州兩個關鍵的共和黨席位連任成功進一步鞏固國會共和黨爭取參議院多數黨地位的優勢。目前共和黨在參議院掌控的席位達到50席，領先民主黨2個席位。

隨著參議院選舉結果逐步揭曉，民主黨原先希望翻盤共和黨所把持的緬因州、愛奧華州和北卡羅來納州等席位以達到掌控參議院的目標嚴重受挫。

今年北卡羅來納州參議院席位的爭奪戰創下了美國有史以來最為昂貴的參議院選舉的紀錄，兩黨一共注入了近三億美元的競選資金。

參議院選舉截至目前為止的開票成績確立了參議院多數黨爭奪戰的最終結果將取決於明年1月5日喬治亞州兩個參議員席位的特別選舉。屆時，爭取連任的共和黨聯邦參議員珀杜（Sen. David Perdue, R-GA）將再次對決民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）。現任共和黨聯邦參議員羅夫勒（Sen. Kelly Loeffler, R-GA）也將與民主黨的沃爾納克（Raphael Warnock）競爭。

在上個星期二舉行的參議院席位改選中，喬治亞州所有參議員候選人的得票率均未達百分之50。喬治亞州法規規定，如果候選人沒有在選舉中獲得過半的簡單多數選票，得票率最高的兩名候選人將再次進入決選。

國會共和黨僅需贏得喬治亞州兩場特別選舉中的一個席位，即可擁有參議院51個席次的多數優勢，掌控參議院。民主黨則將目光鎖定一舉拿下該州的兩個席位，爭取將參議院勢力版圖形成五五波均分態勢。那麼參議院議長，即由媒體預測為副總統當選人的哈里斯（Kamala Harris）將在關鍵表決時刻打破參議院50-50的平衡。

據美國媒體報導，愈來愈多的國會共和黨人希望川普總統能為共和黨候選人在喬治亞州的這兩場參議院競選中站台。

在2020美國總統大選中，川普總統與民主黨的拜登兩人在喬治亞州競爭激烈，川普以些微劣勢在該州落後於被媒體預測為總統當選人的拜登。喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）於星期三表示，喬治亞州將重新人工計算11月3日總統大選的所有選票。

「我們需要他（川普）的支持者，他在那裡有廣大的支持群眾，」參議院共和黨黨鞭圖恩參議員（Sen. John Thune, R-SD）星期二對美國媒體表示，「顯然，他能對（喬治亞州特別選舉）結果有巨大的正面影響，因此我們希望川普總統能參與。」

副總統彭斯星期二出席了參議院共和黨人的閉門午餐會。據信，彭斯在會上表示他將於下個星期前往喬治亞州。

「我希望總統、副總統，我希望每一個人都能參與，確保我們繼續保持參議院多數黨位置，」來自佛羅里達州的斯科特參議員（Sen. Rick Scott, R-FL）對媒體表示。

「我認為所有人都知道這當中的利害關係，」今年順利連任的德克薩斯州聯邦參議員科寧（Sen. John Cornyn, R-TX）對媒體說，「我認為只要選舉的問題解決了，不管是什麼方式，我認為他（川普）都會有很大的幫助。」