眼看「阿富汗淪陷」悲悽的景象，這樣的歷史竟然不斷地一再重演，美軍一撤及美援一停，反政府軍馬上佔領現今的政府及首都，如現在的阿富汗，本來還預測首都喀布爾，可以守住約三個月，結果不到幾天，兵敗如山倒，於8月15日首都淪陷，阿富汗總統、大部分政府官員甚至軍事將領及人員，已經逃之夭夭或投降！塔利班反抗軍似乎已經掌控了大部分的阿富汗及首都，美、英等國急撤其使館人員及其僑民，不少的阿富汗人民也湧入機場逃難，蜂擁的人群想擠入飛機，甚至有人從機身掉下或慘遭機輪輾斃！悲傷淒慘，此情此景，類似當年越南及首都西貢的淪陷！

而中國國民黨也曾是新黨的趙少康，卻附和中國（共）《環球時報》及官員的大外宣，竟然在嘲諷美國是不可靠的盟邦，希望「台灣」不要被美國騙了甚至被拋棄，將走上「阿富汗」的悲劇！他可能忘了，當時接受美援、美軍協助的中國國民黨的「中華民國」為什麼兵敗如山倒？整個中國大片江山在幾年內被中國共產黨所征服！

為什麼阿富汗、越南、中國國民黨都接受美軍/美援協助，但最後都是兵敗如山倒呢？答案是非常淸楚，就是四個字：「貪污腐敗」！

政客貪腐人民遭殃

這些淪陷的悲慘景象，是政府及政客們的貪污腐敗甚至為非作歹，因此造成了人民的悲劇！但未來阿富汗人民的命運仍在未定之天，因為這神學士-塔利班新政權，過去行為也是惡名昭彰，侵犯人權尤其是婦女兒童！真是悲哀啊！

由於阿富汗政府比預期倒台迅速、嚴重及混亂，因此，美國國務院甚至拜登總統即刻出來澄清並表示：「阿富汗的情況和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）截然不同，無法類比。」，他更強調：「要是有人『入侵』或對北約盟友採取行動，美國會回應，對日本、南韓、台灣都一樣」。而蔡總統也於8月18日首度對阿富汗情勢也公開發表談話，她在民進黨中常會致詞時表示：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。我們非常贊同蔡總統所言，自己的國家自己救，要團結，更要自立自強，但要如何去面對尤其是「台灣」內部那股「親中舔共」的勢力及中共的滲透呢？而各政黨的國家地位及方向各有不同？要如何去團結「台灣」呢？

我們要呼籲執政的政府必須要正視：若繼續繼承使用「中華民國」，這是將「台灣」套牢在「中國內戰」的延續裡，更使「中國」要武統「台灣」的根據與藉口，因此，政府應要致力於脫離「中華民國」的束縛，並要教育及宣導國民認清「中華民國」已亡的歷史事實與真相，使生長在「台灣」的所有國民能夠形成「生命共同體」，建立互敬互信包容的多元新文化，團結一致共同邁向「自由民主」的正常國家，並加強經濟發展及國防的力量！尤其是如何確保「台灣」內部安全最重要的「國安」呢？及重要的改革呢？如：司法、教育（文化）、轉型正義、經濟、科技及體育……等，以深化「台灣」民主、法治、文化的根基及國民的健康！

國家安全網被嚴重滲透

台灣有不少的媒體及評論都説「台灣」當然不是「阿富汗」，的確如此，台灣科技、經濟、各項建設、生活水準等各面都比阿富汗好太多了！其實，我們最擔心的是「台灣」的國安問題：因為中國資金已經嚴重滲透了或收買了不少的台灣媒體及網路甚至深入各階層，如：最近的疫情疫苗之亂，他們時時在製造假新聞假資料，不只危言聳聽，更企圖製造台灣內部的混亂與恐慌，而「中國（共）」更滲透入政府及軍事單位，如最近幾年所爆發不少的軍官間諜案件，其層級高至軍方第三號人物：即曾任國防部軍政副部長張哲平上將，因此台灣的「國安」問題，的確是令人怵目驚心，危險重重啊！這也是我們認為：美國不願出售及提供技術給台灣國防最需要且最新的潛艦，及F-35閃電隱形戰鬥機：能配備「空對空」及「空對地」飛彈，甚至有短距及垂直升降的能力（註：日本、韓國皆擁有此型戰機）！

因此「台灣」內部仍有不少的「中國間諜」、「中國老鼠」及「中國利益」者，若不早日好好處理，即制定「中國（共）代理人」法案，明訂：不斷進行文攻武嚇且一心只想併吞「台灣」的「中國」為敵對國家，否則台灣內部這些「親中舔共」的政黨或人士與中國（共）裡應外合，那麼「台灣」的命運將比「阿富汗」更淒慘！因為阿富汗是一場內戰，即使塔利班新政權上台，阿富汗這個國家仍然存在，但「台灣」一旦被「中國」所攻擊甚至併吞，那麼「台灣」實質上就是「亡國」啊！

現在競選中國國民黨主席的朱立倫更進一步的說「沒有1949的中國國民黨，就沒有今日的台灣」，還虧他是位留美博士，對歷史竟然是如此的扭曲或無知！事實是「若沒有台灣，他們還能敗逃到台灣嗎？台灣人民甚至收留了他們啊！如果沒有台灣，1949 的中國國民黨所有軍人、幹部、黨員包括兩蔣、他們的老爹，只能滯留在「中國」，且鐵定被共產黨清算了，那麼今日還有朱立倫、趙少康……等，還存在嗎？連中國國民黨也不會存在了，只是走入歷史的灰燼裡！」。

最後我們必須提出：1947年，中國國民黨到「台灣」不久，旋即爆發了「二二八大屠殺慘案」，當時毛澤東甚至在延安的廣播講話曾說：「我們贊成『台灣』獨立（註1）」，因此，二戰後如果不是國民黨逃亡到台灣，那麼台灣早已在「中國」的支持之下獨立建國了！所以沒有「中國國民黨」，今日的「台灣」必將是一個「自由民主美麗國」，尤如東方的瑞士，是一座自由民主的安全保壘，並堅強屹立在亞洲及世界上！



作者指出，台灣最大威脅是國安問題，「中國（共）」滲透入政府及軍事單位，如最近幾年所爆發不少的軍官間諜案件，牽涉層級高至軍方第三號人物：張哲平上將。圖／2021.7.2日張哲平（右）才接任國防大學校長。擷自軍聞社

註1： 【歷史冷知識】毛澤東：我們贊成台灣獨立。