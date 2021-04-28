美軍印太司令部司令菲力浦·大衛森上將於2021年3月的參議院聽證會上發言。圖／擷自美國參議院影片

據美國政治新聞網站POLITICO報導，由於多位美國四星軍事將領要求美國情報界提供幫助對抗中國和俄羅斯的情報戰，美國情報部門正尋求加速解密和公開信息，以滿足戰略需要。

負責美國在亞洲、歐洲、非洲、拉丁美洲的軍隊以及特種作戰部隊的9名四星軍事將領去年1月寫信給當時的代理國家情報總監約瑟夫·馬奎爾（Joseph Maguire），懇請情報機構向他們解密和公開更多信息和證據，向世界展示中國和俄羅斯正在做的事情，以幫助打擊中俄的「有害行為」（pernicious conduct）。這些有害行為包括破壞美國與盟國關係和侵犯其他國家主權。

根據Politico取得的聯署信中說，只有通過「在公共領域展示真相來抵抗美國21世紀的挑戰者」，華盛頓才能得到美國盟國的支持。因為在這場思想競爭中有許多努力都因過於嚴格的保密做法而受阻。

這些將領在信中說，「中俄兩國正通過全面國家力量的手段進行政治戰，操弄信息環境，侵犯國家主權，與國際組織協作，削弱國際社會的完整性，破壞我們的盟友和夥伴關係。他們試圖以自己的形象重塑世界，擴散威權主義，推進其野心，他們的行為是挑釁、危險和破壞穩定的。」

熟悉這封信的多名政府官員表示，這封信是由即將離任的美軍印太司令部司令菲利普·戴維森上將組織的，由11名四星作戰指揮官中的9人簽署。只有美國中央司令部和網絡司令部的最高將領沒有簽字。

報導說，這封從未對外公開的聯署信去年在五角大樓、在情報界以及國會山上掀起波瀾，這麼多高層級的軍方將領聯名提出要求是前所未有的。熟悉人士將其暱稱為「36星備忘錄」。不過，這封聯署信不是命令，也不是最後通牒，而是懇請美國情報界做出重大改變。

這封信沒有具體說明這些將領希望公開什麼證據，但指出俄羅斯和中國都發動了針對美國的重大駭客活動。這份備忘錄現在出現的原因尚不清楚。

這封信不屬於保密範疇，但標有「僅供官方使用」的標籤。這封信堅稱，現在的狀況遠遠不能達到將領們所需要的對抗俄羅斯和中國有害行為的水平。

將領們要求公開的其中一個情報領域是衛星圖像。一位前五角大樓高級情報官員對POLITICO表示，這份備忘錄暗示了一些作戰指揮官對無法與盟國和夥伴分享敵方行為的衛星照片極為不滿。另一位前國防部官員還表示，指揮官們私下里說，情報由於被保密或解密程序過慢或過度分類而無法分享。

國家情報總監辦公室負責戰略溝通的副助理馬特·拉爾給POLITICO的一份聲明說，去年夏天，一個由五角大樓和情報官員組成的小組針對這份軍事備忘錄召集了一系列工作組，並提出了建議。2020年12月，國家情報總監辦公室要求情報機構審查其現有程序，做出改善，以所需的速度和規模支持戰鬥指揮部。

他補充說，今年1月，收到了情報機構主管的「初步答覆」，稱正在審查這些機構的進展，並強調打擊惡意影響仍然是首要任務。

答覆中概述了一系列措施，以回應軍方對輸掉信息戰的持續擔憂，包括提高披露、降級和解密流程的效率，以及優先滿足解決戰略信息傳遞和惡意影響的情報公佈要求。但這份聲明並沒有表明，這一點在重點關注的優先事項清單中上升到了什麼位置。

聲明還說，戰略通信部還在為情報官員和分析人員制定教育和培訓計劃，介紹如何發現對手不同形式的錯誤虛假信息。

報導最後援引美國參議院軍事委員會副主席、民主黨聯邦參議員傑克·里德的話說，美國在對抗中國和俄羅斯方面具有主要優勢。因為「事實站在我們這邊，我們需要更好地闡明和揭露對手的這些活動。」