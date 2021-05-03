紐西蘭總理雅辛達·阿爾登週一表示，隨著北京在世界上的角色不斷增長和變化，紐西蘭和中國之間的分歧正變得越來越難以調和。圖／擷自ABC新聞影片2021.5.3

據路透社報導，紐西蘭總理雅辛達·阿爾登週一表示，隨著北京在世界上的角色不斷增長和變化，紐西蘭和中國之間的分歧正變得越來越難以調和。

阿爾登在奧克蘭舉行的中國工商峰會上發表講話說，中國和紐西蘭在某些問題上「不同意、不能同意、也不會同意」，但她補充說，這些分歧無需界定兩國關係。

阿爾登說：「隨著中國在世界上的作用不斷增長和變化，我們的制度之間的差異以及形成這些制度的利益和價值觀正變得越來越難以調和，這一點不會逃脫在座各位的注意。」 她還說：「這是一個挑戰，我們和印度—太平洋地區的許多其他國家，以及歐洲和其他地區的國家，也在努力應對。」

在發表上述言論之際，紐西蘭正面臨西方盟國中一些國家的壓力，因為紐西蘭不願利用包括澳大利亞、英國、加拿大和美國以及紐西蘭在內的「五眼情報與安全聯盟」來批評北京。紐西蘭外交部長馬胡塔上個月表示，她對擴大「五眼聯盟」的角色感到不安。

中國是紐西蘭最大的貿易夥伴。中國指責五眼聯盟聯合起來就香港和新疆的維吾爾穆斯林問題對中國發表聲明。

阿爾登說，紐西蘭將繼續單獨以及通過其夥伴談論這些問題。管理與中國的關係並不總是容易的，而且「不可能有任何保證」。

在坎培拉遊說對新冠病毒來源進行國際調查後，中國與澳大利亞發生外交爭執，並實施了貿易限制。北京否認這些限制措施是報復，稱澳大利亞產品進口減少是買家自己決定的結果。

阿爾登說，中國如何對待其合作夥伴非常重要。

她還說：「我們希望中國也從自身的核心利益出發，在世界上採取符合其作為一個不斷增長的大國，包括作為聯合國安理會常任理事國的責任的行動。」