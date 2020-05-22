520台灣總統就職典禮中，蔡英文以對等民主，定位中台關係之後，「中共國」黨媒，國台辦，國防部，外交部一陣狼嚎鷹嘯，武統聲浪不停，美國參議院議員魯比歐不甘示弱表示，「只要中共發起武統戰爭，美國必定以武力反擊」。

美國《外交政策》18日刊登一篇文章，作者是「美國外交政策協會」高級研究員馬佳士和「派可策略顧問公司」的金恩，文章標題是〈北京正堅定推動台灣走向獨立〉，這個標題當然是嘲諷中共的統一台灣手段，剛好適得其反，用武力恫嚇，語言恐嚇，反而嚇跑台灣，結果使台灣人認同越來越高，越來越不利統一的環境。

這篇文章也正在呼應最近紅色媒體和在台協助者，仗著台灣言論自由，不斷放送，「中共武統台灣」的恐嚇訊息，並以預言姿態稱，中共拿下東沙島為第一步策略，繞著彎說，「可以被迫接受武統」，其實講白了，就是「支持鼓勵武統」，小心，台灣五毛們，「這一切煽動語言，極端反社會言詞，就算繞彎兒走，都會觸犯反人類罪，不要認為言論自由可以刀槍不入」，眼下，就有一個案例。

卡布加在巴黎落網

5月16日，巴黎警方在半夜，衝進去一家位於塞納河畔的高級住宅，逮捕了國際通緝犯卡布加（Félicien Kabuga），罪名是屠殺唆使犯，觸犯反人類罪。

說起卡布加，身上還背著500萬美金懸賞的全球通緝犯，從1995年亡命出走，25年後終於落網，他被國際通緝的原因是出錢出力，促成盧安達大屠殺，死者上百萬。

「盧安達大屠殺」發生在1994年，但是，內戰早在1990年爆發，這一年，由法國支持的獨裁者哈比亞利馬納掌權，哈比亞利屬於胡圖族，作風強悍，引起圖西族不滿，於是圖西族組織反政府愛國陣線，並且受到烏干達武裝支持，族群內戰一觸即發，到了1994年4月，哈比亞利遭受暗殺，政府認為圖西族愛國陣線涉有嫌疑，於是屠殺事件終於爆發，很多胡圖族的知識菁英，反對這種屠殺，結果也遭受殺害。2004年，英國、法國、義大利、南非四個國家出資，由好萊塢拍攝了電影《盧安達飯店》，描述當年情況，這個真實故事中，一名飯店經理用盡一切辦法，保護了躲藏在飯店中1268位圖西族和胡圖族難民的故事，過程感人落淚。

這場大屠殺從4月到7月，一百天內，約有一百萬的圖西族人被屠殺，逃亡的圖西族難民到達烏干達後，尋求援助；8月中，難民在烏干達政府軍協助下，反攻回盧安達，終於把政府軍打敗，兩百萬胡圖人擔心日後可能遭受圖西族報復，選擇離開盧安達，逃亡國外變成難民。

盧安達屠殺事件後，掌權的圖西族開始追究責任，當時，盧安達首富卡布加涉嫌煽動屠殺，以及幫助屠殺的罪嫌，原來，卡布加有兩個女兒嫁給獨裁者哈比亞利馬納的兒子，烏鴉攀上枝頭高峰，變成鳳凰，全家族因而致富，卡布加壟斷所有農業礦業，並擁有國內多家媒體和電台，卡布加在內戰爆發時，全面效忠當權派，並且利用自己擁有的媒體，電台鼓動胡圖人站起來屠殺圖西人，卡布加還出資，幫助購買十萬把屠刀，提供給胡圖族人，為了防止雙方陣營殺錯人，還購買制服給胡圖人穿著，作為內戰屠殺中的識別方式。

國際法庭進行追責

1995年，內戰結束，圖西人掌權，卡布加擔心遭到報復，帶著鉅額財富展開逃亡，一開始，卡布加逃到瑞士，但是，隨著國際通緝令來到，卡布加被瑞士驅逐出境，於是，卡布加逃回非洲剛果共和國，受到當時獨裁者莫怡的保護。當時，剛果的人權記者吉布奇發現卡布加的隱藏行蹤，向國際刑警組織報案時，卻在自己的家中被暗殺。2002年，剛果共和國獨裁者莫怡死亡，卡布加失去保護，再度展開逃亡，這時候，他已經被懸賞500萬美金，回到歐洲的卡布加，到處流浪，後來在法國巴黎改名換姓，住進塞納河畔的豪宅，在法國隱藏17年，終於落網，卡布加被稱為納粹時代的「非洲艾克曼」，如果不是他提供屠刀和媒體煽動，盧安達的屠殺不會發生，他的罪名是反人類罪。

漢娜鄂蘭說：「艾克曼不是極端邪惡，而是邪惡的平庸」，無法分辨善惡，才會變成「猶太問題終極解決」的劊子手。1961年，艾克曼被引渡到以色列受審，他在庭上說：「我只是奉命執行，所以沒有罪」，真的是這樣嗎？其實，罪責不是來自服從獨裁者，而是你本來可以拒絕服從，卻選擇服從，因此危害無辜第三者。

所以，不要以為宣傳「武力統一台灣」沒罪，卡布加的故事就是一個借鏡，生活在台灣的人，內外皆自由，沒有受到脅迫，你可以選擇拒絕中共獨裁者的威脅恐嚇，而不是呼應中共的武統高調。