時代力量高市議員林于凱在臉書分享其與團隊，連日來為爭取政黨票走訪的影片。網友問：給我支持時代力量的理由? 林于凱說：「如果台灣需要一個專業問政、強力監督、不靠攏財團及權貴壓力的在野政黨，時代力量就是那一個。」(圖/林崑峯)

「我們不會說大聲話，我們希望做的就是紮紮實實、這種實實在在的政治人物」！時代力量高市議員林于凱在臉書分享其與團隊，連日來為爭取政黨票走訪的影片。網友問：給我支持時代力量的理由? 林于凱說：「如果台灣需要一個專業問政、強力監督、不靠攏財團及權貴壓力的在野政黨，時代力量就是那一個。」

選戰進入決戰時刻！黃國昌領軍的「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴今已返回新北。林于凱在臉書PO上「一步一腳印」呼籲政黨票請支持⑥時代力量的影片。影片融入2020競選主題曲《新時代 ê 力量》貼切詮釋志工團隊在大高雄各區的身影。

時代力量高雄市團隊走過的區域包括林園、大寮、小港、前鎮、前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕、三民、鳳山、鳥松、大社、左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹與旗山。網友在其臉書留言：政黨票真的很辛苦！我心目中最讚的不分區議員👍XD

林于凱說，全台各地的時代力量夥伴，在街頭、在市場、在夜市、戰車上、座談會、鄰居家中 … 我們一起走過了很多地方，跟很多台灣人民表達為什麼應該把政黨票投給⑥時代力量。

有很多阿伯阿母，我們重新跟他們解釋什麼是政黨票、不分區立委是什麼、時代力量的不分區有哪些？、為什麼政黨票對於小黨的發展很重要 …。這些過程中，其實就是台灣民主往前一步的打底。

「每個參與政黨票宣傳的志工們，真的謝謝你們」！林于凱說：不論結果如何，我們一起，讓更多人知道政黨票、理解小黨參政的意義。

他認為時代力量的不分區名單，在眾小黨中，是最廣納各個專業領域的組成，並且是真正從基層、弱勢及以未來世代為出發的考量。他進一步說：「對的就對，不對的就不對」，就事論事、實事求是，選舉只是一時，民主價值的深化、公平正義的追求，我們一步一腳印繼續往前！

#公平正義改變台灣

#政黨票投時代力量

動態影像感謝志工阿森提供