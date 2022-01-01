門諾基金會所輔導家庭照顧者張瑋臻，獲得由衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第五屆聰明照顧月計畫圖文徵求活動」的三獎殊榮，是花東地區唯一獲獎者，輔導者為門諾基金會光復工作站江美葉站長。

為鼓勵民眾善用資源，減輕照顧壓力，衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第五屆聰明照顧月計畫圖文徵求活動」，12月28日假台北市復華長青多元服務中心一樓照顧咖啡館舉辦表揚記者會，由衛生福利部長期照顧司專門委員楊雅嵐與家總理事長暨中山醫學大學醫學系副教授郭慈安頒獎，此次競爭很激烈，全國64件投稿，共8位「聰明照顧者」分享善用「長照2.0」改變照顧困境的經驗，其中花東唯一獲獎者張瑋臻，為門諾基金會江美葉站長在瑞穗輔導的家庭照顧者，獲得三獎殊榮。

張瑋臻，今年37歲，和很多偏鄉青年一樣，家鄉沒有工作機會，他成年後就離開故鄉到台北生活，兩年前母親驟逝，不得不返家照顧失智父親，他自承原本跟父親關係並不親近，突然面臨照顧重擔時，不知如何是好，他說又不能像照顧動物一樣只餵飽父親就好。歷經兩年照顧的瑋臻身心俱疲，且隨父親病情加重，內心的負能量與憤怒感更是無處可說，直到獲得門諾基金會的家照據點社工江美葉的協助才得到緩解。張瑋臻說，「江美葉不會官腔，很親切，而且這是第一次有人耐心聽我說，我彷彿得到救贖」，重新整理自己後，張瑋臻決定將父親送到門諾基金會失智據點接受服務，自己去工作。一開始還不放心，張瑋臻先到離家僅300公尺的便利商店當店員，「就不怕爸爸走失，而且美葉也會常來便利商店跟我聊天、支持我。」張瑋臻後來在江美葉社工師鼓勵下，報名照服員訓練，每天大夜班下班後，從瑞穗騎二、三十公里到玉里上課，不曾間斷，全勤完成人生第一張專業證書，將於年後投入服務。

評審團給獎原因是「從1對1的家庭照顧者，變成1對多的專業助人者，把照顧經驗與痛苦，變成自我成長的養分」，今年「聰明照顧者」獎項跟往年不同的是也表揚了社會工作者。社工師江美葉在領獎時表示，傾聽真的很重要，剛開始就是聽張瑋臻說故事，後來看他很年輕，應該轉換角度發揮照顧者韌性，才鼓勵他去參加居服員全訓、瞭解支持團體資源，照顧支持是連動的，希望將社區也打造成非正式的支持網，希望能跟家庭照顧者共存、共伴、共榮，事實上家照者來上居服員全訓，老師都嘖嘖稱讚說「同學素質真優秀」，也讓偏鄉青年照顧家人之虞，也多了一技之長，他們也能在地就業，成為長照網絡的一環。玉里區域中心督導武靜雯也特別北上參與，同感欣慰，她說家庭照顧者故事真的都很有生命力、令人感動，而基金會未來也會發展在地化家照相關支持服務。

如何兼顧家人照顧與自己的人生，衛福部強調，應善用長照資源，撥打1966專線申請，協助家庭建立具計畫性、彈性與照顧韌力的長期照顧對策。此次得獎作品將公布於家總「長照四包錢」網站（http://www.familycares.com.tw）分享聰明照顧經驗。門諾基金會同工與家照者得獎，感到十分與有榮焉，也謝謝所有的助人工作者一起讓社會變得更好。



左起：衛生福利部長期照顧司楊雅嵐專委、獲獎的家庭照顧者張瑋臻、門諾基金會玉里區域中心武靖靜雯督導、門諾基金會光復工作站江美葉站長、家總理事長郭慈安教授合影。圖／門諾基金會