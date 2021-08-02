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每日國際焦點

金正恩之妹金與正警告南韓，若與美國依計畫舉行軍事演習，將有害兩韓關係。8月16〜26日美韓軍事演習，10〜13日開始危機管理小組訓練，南韓表達希望減小規模或延期以利南北韓關係。

土耳其承諾加強與俄羅斯貿易，達1000億美元貿易額目標。

塔利班火箭攻擊坎達哈機場以報復阿富汗空軍轟炸，內戰激化。

緬甸軍政府領袖敏昂來就任總理組成看守內閣，再度承諾會舉辦選舉。

日本

發言觸怒南韓總統文在寅的日本駐韓總括公使相馬弘尚遭日本外務省下令回國。

南韓

8月16〜26日美韓軍事演習，10〜13日開始危機管理小組訓練，南韓表達希望減小規模或延期以利南北韓關係。

北韓

金正恩之妹金與正警告南韓，若與美國依計畫舉行軍事演習，將有害兩韓關係。

中國

恆大集團資金極缺，拋售香港上市子公司恆騰網絡集團股權，騰訊收購7%股份20.7億港幣，獨立第三方收購4%股份11.8億港幣，總計籌得32.5億港幣。

印度

1日每日新增病例數回升突破4萬達41831例。

澳洲

7月房地產無視防疫管制提升繼續上漲，年增16.1%，2004年以來最高，住宅更大漲18.4%。房價已經漲到澳洲人負擔不起，平均房價來到100萬澳幣以上。

新加坡

新加坡國立大學數位醫學研究所研發抗病毒藥物雞尾酒療法，結合瑞德西韋、洛匹那韋、利托那韋治療Covid-19輕中症病人。

越南

美國國防部應用水底機器人找到越戰墜海美軍B-52轟炸機機組員遺體。

緬甸

軍政府領袖敏昂來就任總理組成看守內閣，再度承諾會舉辦選舉。

阿富汗

塔利班火箭攻擊坎達哈機場以報復阿富汗空軍轟炸，內戰激化。

歐盟

輝瑞與莫德納將對歐盟漲價，輝瑞每劑疫苗自15.5歐元漲到19.5歐元，莫德納自19歐漲到25.5歐元。

英國

英國抨擊伊朗攻擊阿曼灣油輪造成1英國公民身亡。以色列也認定伊朗所為，但伊朗否認。

法國

晶片短缺與疫情阻礙法國汽車市場反彈。

義大利

拉吉歐疫苗登記系統遭駭客入侵關閉。

科索沃

總統Vjosa Osmani頒發獎牌給已故的美國總統拜登之子Beau Biden，表彰他於科索沃戰爭後，協助科索沃建立司法體系的功績。

美國

飽受野火肆虐的西部將迎來雷暴，可望澆熄部分野火，但在野火燒光植被地帶，閃洪機率大增。

墨西哥

舉辦是否調查1988〜2018共5位前總統的公投。

巴西

總統波索納洛支持者推動選務改革。

哥倫比亞

檢察總署將起訴前哥國國民軍司令Mario Montoya將軍非法處決104人，當時軍方殺害無辜民眾當作游擊隊充數。

以色列

Ismail Haniyeh連任哈瑪斯領袖。

土耳其

承諾加強與俄羅斯貿易，達1000億美元貿易額目標。

敘利亞

阿薩德政府與俄羅斯繼續攻擊反抗軍據點伊德利卜省。

政府軍加強攻擊反抗軍據點德拉。

黎巴嫩

真主黨成員1人遭殺後，報復殺害對方，對手在真主黨舉辦喪禮時再報復，槍殺3人。

突尼西亞

總統 Kais Saied表示與友好國家聯繫討論減少財政赤字。

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