去了一趟美國,在飛機上,幾乎所有的乘客及空中小姐都戴口罩,不過下了飛機之後,入關時發現不但海關官員,整個機場只有零星一些看來是亞洲人戴口罩,其他人幾乎都不戴口罩。入境隨俗,我和同行也都摘下口罩;在美12天,幾次入餐館吃飯,也不見旁人戴口罩,偶入超市購物,問起是否販售口罩,竟都說賣光了。老外都不戴口罩,怎地都找不到市售口罩?合理懷疑,大概全都被亞州人搶購光了。

為什麼要戴口罩?一是怕被別人口沫傳染;二是怕自己口沫傳染給人。本文發稿時,據疾管署統計,本季台灣以A型流感為主,已造成台灣至少771例確診;台灣已確診的武漢肺炎病人有18 例,加上其他流感及一般感冒,相對於全體人口,都算極少數。如此可以推斷,絕大多數人戴口罩是怕被別人口沫傳染。戴口罩還有另一個動機,就是把它當成一種「非常時期」的社交禮節,戴上口罩算是對人的一種尊重,因為大家都怕被感染。或許大家都該看陳文茜訪葉金川、楊志良兩位醫界大老談戴口罩,他們說了一個鐘頭,結論是病毒不是普遍壟罩在廣大的空氣中的,除非在一公尺之內,有感染病毒的人打了大噴嚏或咳嗽,你可能被口沫分泌物直接噴到才會遭殃,否則勤洗手、不要揉眼、鼻、口還比大口罩更重要,因為手碰觸到沾有病毒的周圍桌面器物的可能性更大。

到底要不要戴口罩、搶口罩、排隊買口罩?「這事兒不需要請火箭科學家來。」 (It doesn't take a rocket scientist to ),這是老外說的一句俚語。當人們說某件事沒那麼複雜,一般人也能幹的時候,經常引用這句話。需不需要戴口罩這碼子事,應該就屬於這種不需要請葉金川、楊志良這種rocket scientist來解釋的事。如果大家都弄清楚,哪些人該一直戴口罩?甚麼時候要戴上口罩?或許就不需要如此慌張地去搶口罩。

恐慌造成過度的控制慾

說穿了,我們面對的其實不是流感也不是武漢肺炎,因為相對得病的人非常少數,也幾乎不在你身旁;我們面對的是恐懼,它則無所不在。人生的恐懼,何止疾病?何止死亡?對某些人,即使給他一屋子口罩,他還是沒有安全感。分明只要一瓢水就可以止渴,卻還要儲存一缸水,還要引開渠接管把水引到門前的池塘,卻忍令他人大旱望雲霓。恐懼與貧窮的靈,使我們無論如何都感到稀缺。

政府與其開再多的生產線製造滿坑滿谷的口罩,想要滿足大家的安全感;不如特別注意疫情的掌握與公開,各領域的社會意見領袖也應即時地揭穿假性消息所製造的恐慌。恐慌,會使人形成過度的控制慾。過度控制欲通常來源於創傷經歷,這種經歷不一定是自己的經歷,假消息假新聞同樣會成為大眾共同的創傷經歷。受過嚴重創傷的倖存者往往會產生高度的控制慾,生活中的任何一種過度控制,包括搶口罩,都會產生抑鬱和沮喪的感覺。此時,如果磕牙人士再把統獨陰謀論加進來攪和,把兩岸恩怨情仇說成故事背景,那就不只是不道德,簡直無聊透頂了。