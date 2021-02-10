緬甸的民主進程，本來就是被軍方一手規劃的，這種威權和人民妥協下的產物，既可以避免直接革命的流血，更可以使本來應該被追究獨裁責任，犯下眾多罪刑的軍政府，受到免罰，威權的台灣國民黨轉型民主就是如此。本來，國際寄望緬甸有望學習台灣的國民黨，從威權走到民主，沒想到十年的緩步前行，現在卻突然止步，引起國際震盪。

翁山蘇姬最難堪

這場政變中，最難堪的當然是翁山蘇姬，2017年發生若開邦的穆斯林信奉者羅興亞人，被當地軍隊以及佛教激進團體進行種族屠殺事件，引起國際撻伐，翁山蘇姬成為被譴責對象，英國甚至把頒給翁山蘇姬的勳章收回，這是莫大恥辱。翁山蘇姬當然知道羅興亞人在若開邦處境艱難，但是為了不和軍方鬧僵，翁山蘇姬選擇隱忍，下場則是更加屈辱，整個緬甸民主陷入戒嚴，重啟之日，還遙遙無期，美國雖然宣布制裁，效果有限，中共則是暗中拍手鼓掌，看拜登如何收拾殘局。

2月8日，仰光街頭的群眾抗爭行動，經過幾天呼喚，已經聚集10萬人，如同香港的反送中運動，群眾要求軍方釋放翁山蘇姬，警方在約束幾天後，終於開槍驅逐人群，全民盟執政之前，仰光街頭反對軍事管制的示威運動又回來了，這是緬甸的不幸，歷史循環總是如此。

太平洋戰爭結束後，英國也終結了在緬甸的殖民統治，由英國培養的軍隊接替管理，緬甸進入軍事管理的軍人政權，但是，歷經半世紀，緬甸變成中南半島最窮的國家，軍政府成為人民討厭的對象，其實，中南半島國家從威權政府轉型到民主，過程也不是很順利，如今，只有新加坡、馬來西亞稍具民主成就，菲律賓、印尼變成獨裁2.0版，越南、寮國也是強人執政，緬甸、高棉半斤八兩，泰國企圖推翻王權，也是經常動亂，中南半島的民主進程充滿坎坷，最高興當然是中共，這些RECP國家超過半數支持中共對南海的主張，只有越南，菲律賓，馬來反對。

中共主導軍方變臉

軍方對緬甸民主進程突然變臉，起因是去年大選，軍方支持的鞏發黨只有30%選票，完全被翁山蘇姬的全民盟打敗，軍方就用選舉舞弊理由，發動這次政變，軍方擔心，如果全民盟全面執政，接下來國會失去控制翁山蘇姬的力量，緬甸一旦走向制憲之路，軍方的利益將被削弱，這些理由變成恐懼總和，終於使軍方變臉，悍然收回民主化承諾，理由居然是可笑的翁山蘇姬違法進口對講機。

緬甸民主進程困頓的原因，不只是軍方的干預而已，英國經濟學人駐緬記者李察考科特（Richard Cockett），2016年出版的《變臉的緬甸》，形容緬甸是變臉的民主，最為恰當，他說，緬甸是由血、夢想以及黃金構成的國度。

另一本理解緬甸的書籍，由戴芬妮史蘭克（Delphine Schrank）所寫的《追求自由民主的反抗者》，開宗明義就直言，緬甸問題來自三種力量的衝突，英國殖民主義，大緬甸主義和少數民族，50年代，軍方是國家權力的掌握者，企圖延續殖民主義，把緬甸打造成唯一的緬族國家，這是艱難任務，緬甸本身是多民族無國家，住在中央低地的緬族佔了60%，其他40%住在邊緣與山區接觸的所謂毒品區，包含克倫族、克欽族、掸邦，這些民族不願意被緬族統治，自立武裝獨立運動至今未停，北方這些獨立邦有些信仰基督教，如同若開邦的羅興亞人信穆斯林，激進的佛教團擁有50萬修行人，在緬甸追求民主運動中不惜焚身自己，犧牲很多，可是緬甸激進佛教徒對待不同宗教也很殘酷，這些無法調和的問題，是緬甸民主化的最大阻礙。

軍方的獨裁統治在戰後變成國際笑話，許多異議人士被關押，國家陷入自我封閉狀態，經濟發展受到阻礙，過去殖民時代，仰光曾經被稱為小巴黎，如今榮景不再。

2000年之後，軍方才必須和已經崛起的全民盟和談，於是，保護軍方在下議會席次，並且限制翁山蘇姬權力的民主方式誕生了，翁山蘇姬被釋放，西方國家的資金回來了，如果持續下去，或許緬甸的民主有望，但是，軍方突然變臉了，外媒猜測，中共外長王毅主導軍方變臉的戲碼，總之，現在最樂的是阿共，最痛苦的是緬甸人。



2021.2.8緬甸仰光街頭反對軍事管制的示威運動。圖／擷自公視新聞影片