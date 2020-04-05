中國開動「大外宣」扭轉始作俑者的形象

隨著經濟的發展，中國產品佔領了世界市場，此時北京政府的野心開始膨脹，從2009年開始，投入450億人民幣推出全球的宣傳戰略，一方面擴大中央媒體的海外業務，增設辦事處，招納外語人才，另一方面收買海外華文媒體甚至小型的外國媒體，藉此美化「中國＝中共」的形象，創造國際親中的輿論，爭奪話語權。就如習近平在2013年全國宣傳思想工作會議上點明的方向——「講好中國故事，傳播好中國聲音」。這就是所謂「大外宣」的中心思想，可惜這些故事和聲音都是事先被中共過濾消毒過的贗品，跟真實和真相有巨大鴻溝。

這次為了扭轉病毒始作俑者的惡名，中國向全球數十個國家展開親善活動，到處派送醫療衛生用品，從口罩、呼吸器到各種檢測器材和藥品飛往世界各地，還派出專家，提出「一省救一國」的口號，江蘇－巴基斯坦、上海－伊朗、廣東－伊拉克、四川－義大利，大外宣上一片鑼鼓喧天，甚是熱鬧。中國網民好似打了雞血一般興奮，先是武漢零確診，現在咱去救外國人啦，「厲害了，我的國！」

大家知道中國官方公布全國新冠病例是8.2萬，死亡數為3300，由於信息封鎖，外界不知道中國真實的病役數字。從美國情報界的一份送達白宮的機密報告中，彭博社指出，報告明指中國政府隱瞞病例總數和死亡人數。據一些被中國官方刪除的社交媒體上的敘述，從武漢多家殯儀館前家屬排長龍領取骨灰盒的情景，就能推算出死亡人數不會只是政府公布的那麼少。

現在中國飛機滿世界飛，運送救援物資，儼然一付救世主的模樣，我們也不知道那些在封城兩個月之後，失業的人們和破產的企業剛從死神中撿回性命，又將如何掙扎在溫飽線上。數週前武漢市委書記王忠林發起「感恩教育」感謝習大大到武漢探視疫情，感謝政府厲行隔離政策的「救命」之恩，結果引起反彈，如今「大內宣」稍有收斂，不過還是在大力報導西方國家抗疫受挫甚至失敗的情況，宣揚對比之下具有中國特色的治理危機的方式是有優越性的。長期接受洗腦的中國人民是否有判斷消息的真偽那就很難說了。何況現在世界病魔纏身，實際情況確實非常糟糕。

採用高科技監控疫情是把雙刃劍

亞洲國家如新加坡、韓國、台灣的政府都在抗疫之時，採用了電子監控，用智能手機甚至信用卡消費紀錄來協助溯源到新冠患者的行蹤，他／她有怎樣的社交網路，跟何人有接觸，這被證明是十分有效的方法，能快速找到病毒擴散的區域，甚至源頭。至於中國，則使用範圍則更為擴大，手機用戶必須裝置一種定位軟件，以便防疫人員隨時跟蹤定位，政府還要求民眾在支付寶「健康碼」的欄目裡填寫個人健康資料，從而被分成紅黃綠三色， 由此來定出個人的行動允許範圍，誰可以出入公共場合，使用公共交通工具等等。紅黃二色的人需要自我隔離，（自我隔離者自然是插翅難飛，日夜受到監控的），有綠碼的人也非有恃無恐，數據根據此人所處位置，活動範圍和健康狀況而浮動，由綠轉黃不是不可能的。

據說，以色列對台灣的監控科技十分讚賞，該國自從911以來，對恐怖份子的防範已經使用科技追蹤和局部封鎖個人經濟活動的措施，現在為對付更為凶險的病毒，總理尼坦雅胡表示將採取類似台灣的作法，如獲內閣同意，會啟用網路監控來定位確證病患的接觸者。其實，更讓以色列政府傷腦筋的是猶太教和東正教那些基本教義的頑固教徒，直到今日依然堅持聚眾於教堂中，信徒一個接一個走到神壇前，親吻耶穌的圖像和教主的手。這種習俗即便是再進步的電子科技都對付不了的。

西方國家 現在也在考慮採用數據化抗疫的方法，但是這涉及到個人隱私問題，像中國或新加坡那樣，把個人健康的情況和行動公開化，是大部分人不能接受的。歐盟於2018年通過了數據保護條例，強調個人信息是公民的人權和人格的一部分，隱私保護十分神聖，呼籲民眾不要輕易將個人信息透露給商家甚至政府機構，個人隱私中健康狀況和社交範圍尤其屬於自身秘密， 任何公權力不可侵犯。如果疫情發展更為兇猛而有失控的趨勢，那麼西方有些國家在個人自願加入的條件下，有可能採取韓國模式，即每人有個代號，只顯示性別年齡，沒有名字，這樣多少可以保護部分隱私。據調查，德國甚至有半數的人願意在疫情期間接受這類數據監控。

疫病擴張了政府的權力

本來世界公民都享有基本人權，其中個人的私生活、家庭、住宅和通信不得任意被干涉。現在為了防止疫病的擴散奪命，各國都要求民眾宅在家中，不要任意出行，有些城市和區域民眾甚至被「禁足」，這自然是抵觸了法律，但是多半國家的法律依據是：非常時期——如戰爭爆發，政府有權力做出相應的限制。到目前各國受到隔離、封城、鎖國甚至禁足的民眾絕大多數都能接受這些限制，少有抱怨的，不過各國因情況不同，執行方式各異。像武漢病毒初期那樣把「嫌疑病患」硬生生拖死狗般拉出住所，或印度政府一夜之間鎖國宵禁，警察當街痛打兩人以上的載人摩托、罰跪、侮辱等行為，這在尊重人格（人格權也是基本人權）的西方社會是不可能出現的。

採用電子監控、人臉識別種種方式不僅可以圍堵病役，也可以圍堵異議人士，中國的「社會信用系統」早就被西方詬病，如今在中國，所有對政府不悅耳的異音、異聲可以立即監測到，異見人士天羅地網，插翼難逃。現下有疫病的藉口，電子監控就更肆無忌憚了。上述提到被抓捕的公民記者和維權人士，平日就是極權政府的眼中釘，現在習政府乘全世界被新冠弄得焦頭爛額，自顧不暇之際，抓捕了這些敢言的正義之士，想來「擾亂治安、尋釁滋事」甚或「危害國家安全」的罪名都可能當頭罩下。

當然也有一些國家的政客借機攬權，匈牙利國會授權極右總理的奧班（Victor Orban）可以無限期地延長國家的緊急狀態，並在此狀態下擁有更多的權力。奧班本來就對匈牙利的言論和新聞自由很不友善，這樣一來，他更能放手干預了。歐盟的十數個國家都對此提出批評，表示如果匈牙利政府濫權，違反歐盟的民主尺度，將要考慮進行抵制的措施。

獨裁的土耳其總統，專權的俄國普京也都乘機利用民眾的恐懼擴張個人權力，藉口打擊假新聞和謠言，對媒體套上緊箍咒。

疫病衝擊下德國如何面對經濟危機

這次突發的瘟疫屬於純粹的黑天鵝事件，由於生產停頓、經濟活動停擺，許多國家的行業面臨倒閉、破產，失業人口爆增，在疫情還看不到盡頭的時刻，各國都紛紛拋出救援紓困計畫，大國拿出天文數字的國家財力來幫助各行各業渡過難關。川普發話要撒2兆美元來支撐經濟，給每個成人發一千二，兒童五百美元來刺激消費，這筆錢他真有嗎？這是個問題。川普傾巢拋出的巨額刺激經濟法案，是由許多利益集團代表提出本行業的需求，經白宮總匯，兩黨協調最後達成一致通過。其中共和黨力撐石油、航空、地產金融，民主黨代表工會、新能源、人工智能等中小企業，綜合來看是持平的。這套刺激法案有可能提升長期萎靡的製造業， 加大跟中國較為全面配套的製造業的競爭力。

筆者所在的德國，政府也及時訂出相當細緻的紓困計畫，拿出幾千億的歐元來幫助面臨困境的大中小企業。就像聖經創世紀（41:30）裡約瑟夫對法老說的：「埃及遍地必來七個大豐年，隨後又要來七個大荒年…」德國近幾年來經濟發展健康而強勢，許多年都沒有財政赤字了，國庫豐盈，現在碰上天災疫病，正是政府大手筆地幫人民，幫企業渡過難關的時刻。勞工法上，德國政府多年來就施行一種很理性有效的保障就業率的措施，就是所謂的「短工補貼」（Kurzarbeitergeld）,如果一個企業在週轉不靈的困難時期需要裁減員工的話，不必辭退他／她，只是減少工時或暫時停工，由政府負責保證此人67%的淨收入，有時候甚至比例更高。這樣可以保留一些職場上有經驗的人，不至因為公司工廠暫時的困難而失業，保障以後復工的機會。現在這個制度就真能救場子派上用場。此外，到今日為止，有一百萬個大小企業已經向政府申請一次性不用償還的救濟款項， 以及長期的低息或無息貸款。雖然據經濟專家預測，德國今年的年增長率可能跌至負數，但是在全球都面臨經濟危機時，這也就無可厚非了。

在這段疫情最嚴重的時刻，德國確診人數雖然高，但死亡率卻相對低，原因一是檢測的人數高出其他鄰國，其二，本身醫療系統比較健全。其三，德國在肺病的研究和治療方面相當進步，設備也較齊全，其四，沒有三代同堂的生活習慣，老年人多是獨居或在養老院，交叉感染少。可惜，近日爆出有幾所養老院內醫護人員確診人數多，因而導致許多老人因而死亡。不過，目前全國的醫院還沒有爆滿，所以開始派專機或專門的列車去接收法國、義大利和西班牙等地的重病患者。在這生死關頭，這無疑是彰顯團結，溫暖人心的舉措。德國總理默克爾夫人在抗疫工作上的沈穩作法受到本國人民和國際的讚譽。

日前，法國、義大利等災情慘重的國家，在財政頻臨癱瘓之際，提出一個「相互扶持、共度難關」的計畫，也就是在歐盟設立一個「冠狀疫病債券」（Corona Bonds），讓經濟實力強的國家，來幫助被疫病打趴下的國家。此建議被德國拒絕。其實歐洲已經於2012年在歐元區內建立了一個「歐洲維穩機制」（European Stability Mechanism， ESM)，專門幫助歐盟內經濟出現財政危機的國家，以往發揮了很大作用。德國原國防部長，現任歐盟委員會的新科主席，烏蘇拉 ·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，將對這個「歐洲維穩機制」注入巨額歐元，同時將德國的「短工補貼」制，推及到歐盟其他國家，協助各國困難的企業和失業者。

另外， 喜歡旅行的德國人在疫情爆發期間，被困在國外高達20餘萬人，政府也派專機一趟趟地把這些人接回來，最後一批是滯留在新西蘭的一萬多名德國旅客，由於各國的機場都封閉，運輸出關成了大問題，不過這幾天這段燕歸巢的插曲終將完美落幕。

疫病中真正的孤兒

看吧，政府大撒幣救市，派專機救人，連淪落在土耳其境內的北非、中東及各地的難民也沒有完全被遺忘。數週前，成千上萬的難民不滿土耳其難民收容站的髒亂擁擠的狀況，群起徒步闖關希臘，想通過希臘來到德、奧和其他條件好的國家。希臘邊警強力攔截，甚至用噴水車來驅散人潮，雙方武力對陣。由於難民中有許多沒有家庭的未成年孩子，德國和法國已經答應要接納一兩千名孤單的兒童和青少年過來，這件事最近也在進行中。

在這疫情嚴峻的德國社會，依然充滿著溫情， 人們也表現出善良美好的一面，主動幫助年老的鄰居去購買食物；到停止店內營業，但是可以外賣的飯店和咖啡店訂購外賣食品，以此來支持他們縮水的生意。更有許多退休的醫生護士和醫學院的學生，主動到醫院去幫忙，為忙得團團轉的醫護人員舒壓。

不過在這場悲喜交錯，既緊湊又舒緩的社會大雜劇中，妓女也歇業，流氓亦返家，倒還真的有一個孤獨的人被世界遺忘，那就是北朝鮮的「火箭男」金正恩，世界忙亂沒人睬他。小金急忙這兩天發射了一枚火箭，證明他還「健在」，可惜白忙活一場，他的如意算盤依然打了水瓢，不但習大大沒反應，沒召他進京，連「親密戰友」川普也不搭理，沒有趕過來跟他擁抱握手，合演雙簧，小金這齣獨角戲好不悲涼啊！好在還有另外一小撮人跟他一樣，完全失落，沒人青睞、沒人照顧、被政府和社會遺忘了，有道是：

瘟疫時節人畜稀

偷兒扒手欲斷魂

借問何處可下手

笑答瘟神送走時

註：文中的疫病數字為本文落筆日期（4月3日）



萊茵河邊即便在和熙的春日也無人影。圖／廖天琪提供