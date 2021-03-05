日前中國國民黨主席江啟臣接受外媒專訪時，談及對兩岸關係的論述，提到「中國是台灣面臨的主要威脅」。中廣董事長趙少康有不同看法，他認為，這論點不精準，兩岸關係「急凍」，只能説中國「可能是」對台灣最主要的威脅，然而造成威脅原因，歸根究底，乃在蔡英文政府「仇中」、「反中」、不斷「義和團式挑釁下」，當然中國會成為威脅。奇怪的論述，中國打壓台灣，錯的怎麼變成台灣？

中國不斷對台灣文攻武嚇，隨時打壓台灣，連與政治無關的議題也不會放過，其目標當然是消滅「中華民國」，併吞台灣。由於它擁有強大的勢力，台灣難以招架，連躲避都出現困難，哪來能力挑釁？也因為中國不斷打壓台灣，引起台灣人反感，才讓親中的中國國民黨自己崩解。

事實上民進黨執政已引起相當大的民怨，不只政策得罪主流民意，更背離該黨創黨時的精神，可是多數民眾不得不支持民進黨，因為主流民意「反共」，中國國民黨「親中」，造成多數選民沒有選擇，民進黨再差，也不能不支持該黨。江啟臣了解箇中道理，不得不調整路線，切割中國。只是趙少康站在中國的立場，一起打壓台灣。

趙少康等統派人士沒有能力欺騙選民，因為中國打壓台灣由暗處走向明處，台灣的主流民意很清楚中國所扮演的角色，不是詭辯的言論可以顛倒是非，更難以扭曲，大家都很清楚，台灣沒有能力主動反擊，只能被動防衛，趙少康有甚麼不滿意？他到底要甚麼？不反抗，任中國共產黨擺佈？真的欺人太甚。

以前中國國民黨罵中國共產黨為「共匪」，天天喊著「反共抗俄、殺朱拔毛」，更阻擋北京政權進入國際社會，趙少康是否批評過中國國民黨挑釁？今日豬羊變色，北京政權打壓台灣，阻擋台灣進入國際社會，執政的民進黨只是想辦法讓台灣生存，口不出惡言，怎麼會變成挑釁？

趙少康等統派人士說要捍衛「中華民國」，然而全世界要消滅「中華民國」的只有北京政權，中共算是中華民國唯一的敵人，要捍衛中華民國的趙少康不只沒有對抗中華民國的敵人，反而幫腔。相對的，民進黨從未表示要捍衛「中華民國」，卻一直對抗中華民國的敵人，讓人覺得相當錯亂。

趙少康等統派人士心態不難了解，昔日台灣人扮演被統治者，沒有政治版圖，他們就與中國共產黨爭政權，今日台灣人也要平等參政，他們立即與昔日他們所稱的「共匪」聯手對付台灣人。共匪雖然兇惡，卻是他們的同胞，台灣人則是外人，他們是聯合兇惡的同胞對付外人，沒甚麼稀奇。

一個人面對攜帶槍械的暴徒時，穿防彈衣是很有智慧的措施，但趙少康卻將這個動作定義為義和團式的挑釁，令人質疑他與暴徒的關係是甚麼？