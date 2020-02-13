如果外界對「武漢肺炎」病毒來自武漢P4實驗室的懷疑成真，那麼證明這場全世界抗疫戰爭，其實也是一場中共滲透西方的生化戰爭，川普的國師班農說，「中共違反國際法律，大搞生化戰略，如今技術出錯，全球受害，中共將會變成全球公敵」。

如果大家還有記憶，1月31日，「武漢肺炎」大爆發，武漢封城後六天，一名美國哈佛大學生化科學家查理斯耐博，遭受美國FBI逮捕，查理斯每年拿了中共所提供2000萬，擔任武漢理工大學的「戰略科學家」任務，這是中共滲透美國「千人計劃」的一部份，查理斯專長正好是生物奈米科學，生物奈米製造，也是武漢開發的項目，更巧的是，武漢大學也是中共網軍最大的總部。

已經派專家進入中國的世衛組織，突然一改漫不經心的態度，宣告，全世界的「武漢肺炎」疫情，將會星火燎原，核彈爆發，態度轉變之大，令全世界嘆為觀止，悲觀的病毒學家認為，「如果這個病毒真的是實驗室人工合成，全球將無法逃過這場地球浩劫」，甚至有人估計世界上6成人口會受到感染，副總統陳建仁更說，「這個病毒演化更加聰明，很可能日後會變成流感，三不五時，會跑出來和人類共枕」，如果是這樣，地球真的不好居住了，死亡數字攀高，全世界也越來越擔心，終於，川普說了重話，對白宮科技辦公室直接命令，「調查病毒來源」。問題是，美國的傳染病專家一直到現在，還是無法拿到入境中國核准，中共到底害怕甚麼？

江派把持武漢生物實驗室

2月8日，不堪外界如山高的質疑，武漢P4實驗室副主任石正麗出面，要用生命擔保，「武漢實驗室沒有外洩病毒物情事」，當天，中國解放軍生化武器專家陳微少將，直接抵達武漢，接管P4生物實驗室，武漢生物實驗室，長期來由江派的科學家把持，習近平藉這個機會進行清洗，可以預料，另一方面，習近平也要清查，「武漢肺炎」如果真的與實驗室有關，那麼，病毒外洩屬於有人故意為之，還是不小心？這一點事關重大，經常隔海爆料的郭文貴認為，「習派和江派的鬥爭已經來到水深火熱，過去湖北全部是江澤民人馬，不管是那一方搞出這件致命烏龍，殘害湖北人，習近平剛好藉這個事件清洗湖北官場，所以，從省委書記到健委書記，全面扛罪跑不掉」。

目前，外媒觀察家認為，被中共收買的世衛組織，應該早知道這件病毒事件，肯定和武漢P4實驗室有關，所以拼命掩蓋，把悲劇變成喜劇，如今才改口，卻已經太慢，中共目前對美國專家進入中國調查，來個「已讀不回」，明眼人都知道，中共在掩飾甚麼？

第三，如果武漢生物實驗室有高度嫌疑，那麼，我們必須接著問，這種新型SARS的病毒株來自何處？

這個疑問又扯出一個重要人物，前加拿大國家P4微生物實驗室的總監佛蘭克普拉莫，佛蘭克從1999年開始，一手建立加拿大這間國家P4微生物實驗室，在此之前，佛蘭克一直在非洲研究愛滋和伊波拉病毒，長達20年，2014年，佛蘭克離職，主因是長期酗酒，傷害身體健康，所以，辭職後專心養病，今年2月4日，佛蘭克受邀到肯亞奈洛比，參加一場國際抗愛滋病毒的專家會議，很奇怪的是，2月4日當天，佛蘭克在午餐時間，突然感到身體不適，回到飯店房間休息後，突然猝死，死因仍然無法確定，過去，佛蘭克並沒有心臟病病史，也剛好在「武漢肺炎」病毒調查時間，佛蘭克更是愛滋病毒專家，於是有人聯想，稍早時間，印度科學家發現「武漢病毒」被人工植入愛滋病毒，這種人工手段是否和佛蘭克有關，如果有關，那麼佛蘭克的死因，就不是那麼簡單了。

2013年，一位阿拉伯病人在吉達醫院，被驗出有SARS病毒症狀，這位病人被轉到荷蘭伊斯拉莫醫學院，醫院把病毒交給佛蘭克的加拿大微生物實驗室進行研究，成功分離出病毒株。

從佛蘭克身上，引出一個曾經在加拿大國家微生物實驗室，與普拉莫一起工作的中國科學家許香果，許女曾經是佛蘭克的學生，這位女士來自中國北平醫學大學，留學加拿大攻讀研究所，後來進入加拿大國家微生物實驗室，2014年，許香果的研究項目就是SARS病毒，一直到許香果和他的先生程克定，接受加拿大騎警隊調查之前，兩人一直在實驗室工作。

中共生化間諜滲透加拿大

2019年3月，加拿大騎警隊接獲密報，許香果利用回中國探親時間，在沒有防護的情況下，走私尼帕病毒和克里米亞熱病毒，以及他研究的SARS病毒，進入中國，前兩者是武漢生物實驗室獲准世衛組織批准的項目，SARS並未在內，根據加拿大騎警隊交給國會的有關「中國生化間諜活動調查報告」中所述，去年9月，許香果和先生，雙雙被逮捕接受調查，《大紀元日報》引述報告中所說，2017年許香果在中國期間，多次進出武漢P4生物實驗室，很顯然，許香果與武漢生物實驗室關係很深，加拿大已經認定許香果是中共派遣，滲透加拿大的生化間諜，協助中共開發新的生化戰略武器。

如今，「武漢肺炎」仍然充滿迷霧，世衛組織已經無法被期待，只能等待美國專家對「武漢肺炎」病毒外洩進行調查，或許比較有機會把許香果捲入該案的腳色，勾勒得更加清楚。